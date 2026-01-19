أربع عوامل قد تزيد اضطراب سوق الكريبتو خلال هذا الأسبوع؟

دخل سوق العملات الرقمية أسبوعه الجديد تحت ضغط قوي، بعد رد أوروبي سريع على إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض تعريفات جمركية على دول أوروبية.

خلال ساعات، تراجعت القيمة السوقية للكريبتو بنحو 115 مليار دولار إلى قرابة 3.21 تريليون دولار، مع هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 92 ألف دولار على بعض المنصات.

أولى عوامل القلق تتمثل في التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ دفعت تعريفات “ترامب” بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية إلى عقد اجتماع طارئ لقادة الاتحاد، مع دعوات فرنسية لاستخدام ما يُعرف بالمدفعية التجارية للرد، وهو ما قد يرفع منسوب التوتر في الأسواق.

العامل الثاني هو البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقارير الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التضخم (PCE) المنتظرة يوم الخميس، والتي قد تؤثر بقوة على توقعات السياسة النقدية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ثالثا، تترقب الأسواق قرارات الفائدة في آسيا، حيث يُنتظر قرار البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء، وبنك اليابان يوم الجمعة، ما قد يضيف مزيد من التقلبات للأسواق العالمية.

أما العامل الرابع فيرتبط بنتائج الشركات والأحداث العالمية، إذ تعلن نحو 10% من شركات مؤشر S&P 500 نتائجها هذا الأسبوع، بالتزامن مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، وهو ما يزيد حساسية الأسواق للأخبار والتصريحات.

وفي ظل هذه العوامل، تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 3,500 دولار خلال ساعات، بينما هبطت عملة الإيثيريوم قرب 3200 دولار. وسجلت العملات البديلة خسائر أكبر، في حين كانت عملة مونيرو الاستثناء بصعود يومي لافت.

