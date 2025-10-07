جهود نوعية لتهيئة المناخ الإعلامي في السودان.. 153 وسيلة إعلامية أجنبية ترصد عودة الحياة إلى العاصمة الخرطوم

حققت المؤسسات المشرفة على الإعلام في السودان، وعلى رأسها وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، ومركز الشهيد عثمان مكاوي، وإدارة الاستخبارات، رقماً قياسياً في تهيئة البيئة المناسبة لعمل وسائل الإعلام المختلفة، حيث منحت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، عبر إدارة الإعلام الخارجي، تصاريح لـ(153) قناة وإذاعة ووكالة أنباء أجنبية، لتغطية فعاليات متنوعة بولاية الخرطوم خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتنسيق المحكم مع مركز الشهيد عثمان مكاوي وإدارة الاستخبارات العسكرية، اللتين أشرفتا على تنفيذ هذا العمل المشترك والنوعي.

وساهمت هذه الوسائط الإعلامية في نقل صورة واقعية لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في أحياء الخرطوم، من خلال بث تقارير واستطلاعات ميدانية من الشارع العام، وتسليط الضوء على جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار الأمراض.