بالصور- نيللي كريم بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس

تألّقت الممثّلة المصريّة نيللي كريم في أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسيّة باريس بإطلالة جريئة خطفت الأنظار، إذ ظهرت وهي ترتدي معطفًا أسود أنيقًا دون أكتاف في أحد شوارع باريس هذا ما منحها نفحة أنثوة ناعمة وجريئة.

حظيت إطلالة نيللي، بتفاعل واسع على مواقع التّواصل، بعد أن نشرت مجموعة صور لها عبر “إنستغرام”، إذ أشاد متابعوها بذوقها الرّفيع وحضورها اللافت.

نذكر انّ أحدث أعمال نيللي كريم، فيلم “هابّي بيرث داي” الّذي أخرجته المخرجة سارة جوهر وحقّق نجاحًا دوليًّا لافتًا بعد فوزه بثلاث جوائز رئيسيّة في “مهرجان ترايبيكا السّينمائيّ الدّوليّ”، شملت أفضل فيلم عالميّ وأفضل سيناريو عالميّ وأفضل مخرجة، لتصبح جوهر أوّل مخرجة مصريّة وعربيّة تحقّق هذا الإنجاز.

الفيلم من تأليف محمّد دياب بمشاركة جوهر، فيما يشارك في البطولة نخبة من الممثّلين منهم نيللي كريم، حنان مطاوع وشريف سلامة.