رحمة رياض تسأل جمهورها عن أفضل مقطع أحبوه من أغنيتها من الآخر والجمهور يتفاعل

كلمات أغنية "من الآخر"

رحمة رياض في لجنة تحكيم ذا فويس

آخر حفلات لـ رحمة رياض

View this post on Instagram A post shared by Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - بطريقة لطيفة وجميلة نشرت الفنانة رحمة رياض فيديو لها حمل لقطات منوعة لها، وعلى أنغام أغنيتها "من الآخر"، وسألت جمهورها ومتابعيها عن أفضل مقطع أحبوه لها من الأغنية التي أطلقتها مؤخراً، وقامت بتصوير بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبد العزيز لويس، وتوزيع طلال العيدان.تفاعل الجمهور مع أغنية رحمة رياض "من الآخر"وعلقت رحمة رياض على الفيديو الذي نشرته وحمل مقطعاً من الأغنية الجديدة لها، وكتبت " شنو أكثر مقطع حبيتوه بأغنية "من الآخر؟".وتفاعل معها الجمهور وأعلنوا إعجابهم بكل أغانيها وبهذه الأغنية وتمنوا لها التوفيق، وعلقت واحدة وكتبت: من الآخر رحمة الأغنية نار، بالتوفيق دائماً تستاهلين"، فيما كتبت أخرى "كلها الصراحة"، وفي تعليق آخر كتب لها: "شلون ضحكة حلوة"، وكتب آخر" فراشة العراق الجميلة"، فيما كتبت أخرى: "بتجنني يا عمري ما شاء الله نجمتي العالمية كلها بتجنن ياروحي كلها حلوة"، كما كتبت أخرى: "الأغنية كلها حلوة "، فيما علق آخر وكتب: "كلشي تقدمينه حلو ماكو شي ما عجبنه، الأغنية كلها إبداع أم عالية"، وعلق آخر وكتب: "كُلشي منج حلو"، فيما علقت أخرى، وكتبت: "حلاوة وشقاوة نفس شيرين عبدالوهاب".وتقول كلمات أغنية "من الآخر"من الآخر بتغادرحياتي غادر ودربك عسى سالمبدون عناد ومكابرومنو المظلوم ومن فينا هو الظالموأنا الآسف ما يخالفمثل ما قلت أنا بالحب مو قدكأنا وياك متعاطفضميرك ضايع وإحساس ما عندكنعم مسكين ومالك ذنبأنا الغلطان والذمةلأنك وين ووين الحبولا صوبه ولا يمهفمان الله عطني الغلط كلهوكله عليّ خلّه وبراحتك روحومو إلا تدري بمنو العلةيسمع يشوف الله ويجازي كل روحمن الآخر أنا الجاني ما جانيمن إيديني تعبت القلب وإحساسيعطيتك شوق مجانيوطيبي فيك يحلم فيه كل قاسيأنا جيتك حبيتك بدل ما غيّرك بالحب غريتكونفسي اليوم يا ليتك تفارقني مثل ما أول تمنيتكهذا وقد كشفت مؤخراً مجموعة MBC عن أسماء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the voice في الموسم السادس، وتضم لجنة تحكيم ذا فويس، كلاً من: الفنان ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد.وكان آخر حفلين أقامتهما الفنانة رحمة رياض، حفل أول لها بالمغرب وعلقت وقتها ونشرت صوراً لها من الحفل وكتبت: "أولى حفلاتي في المغرب الغالي، واليوم حبيت أسترجع ذكرياتها وياكم، كانت من أسعد اللحظات... شكراً على كل الحب"، كما كتبت عن حفل المغرب" ليلة ما تنسى وياكم يا جمهور كازا الفنّة الزوين".وأحيت حفلًا آخر أقامته في العراق وكتبت حينها عنه: "ليلة بغدادية تخبل"، كما تغزلت بالعراق بالحفل وكتبت حينها: "من الآخر يا حلو بغدادي وناسها".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن