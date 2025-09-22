المنتج جمال سنان يحصد جائزة الـ موريكس دور 2025 عن المسلسل اللبناني بالدم

تكريم جمال سنان عن مسلسل "بالدم"

حفل الموريكس دور 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 02:08 صباحاً - كُرم المنتجفي حفل جوائز2025، بجائزة "موريكس المسلسل اللبناني" عن مسلسله "بالدم"؛ والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي 2025، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر أعلى قوائم المشاهدات.منتج لبناني استطاع أن يلعب دورًا كبيرًا في الارتقاء بالدراما اللبنانية والعربية، وهو مؤسس شركة (Eagle Films) للإنتاج، وقد أنتج عدة أعمال مثل مسلسلات "يا ريت، جراند أوتيل، أربعيني في العشرين" وغيرها من الأعمال الناجحة، وقد حظى بجائزة "موريكس المسلسل اللبناني" عن مسلسله الرمضاني "بالدم".وكان قد حظي مسلسل "بالدم" منذ عرض أولى حلقاته بنجاح وإشادات واسعة، ‏ساهمت في تصدره للترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. ‏وتدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه ‏تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى أو مولود آخر في نفس المستشفى التي شهدت على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث ‏الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوقة يشهدها العمل.‏العمل من بطولة ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، رفيق علي أحمد، جوليا قصار، إلسي فرنيني، جناح فاخوري، نوال كامل، ‏جيسي عبدو، ماريلين نعمان، سمارة نهرا، كارول عبود، فيصل أسطواني، رندة حشمة، سعيد سرحان، تالين أبو رجيلي، والعمل من كتابة ‏نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.وقد بدأ مساء اليوم حفلمع توافد النجوم إلى دور في كازينو لبنان حيث أطلّ العديد منهم على السجادة الحمراء قبيل وقت وجيز ‏من بدء الحفل وتسليم الجوائز والتكريمات. وتحمل هذه الدورة شعارًا بعنوان " 25 عاماً.. فجر جديد... مستقبل مشرق".يذكر أن الموريكس دور (‏Murex d'Or‏) هو جائزة فنية لبنانية سنوية رفيعة المستوى أسسها الطبيبين الأخوين د. زاهي حلو ود. فادي حلو، تُمنح لتكريم الإنجازات البارزة في ‏مجالات الفن والغناء والسينما والمسرح على المستوى اللبناني والعربي والدولي. انطلقت الجائزة عام 2000 وسرعان ما أصبحت واحدة ‏من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي.يمكنكم متابعة نبيلة عبيد تحصل على تكريم مميز من الموريكس دور 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».