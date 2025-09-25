آل باتشينو يكشف سر تردده بالمشاركة في فيلم Dog Day Afternoon

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - يُعد فيلم Dog Day Afternoon من أبرز الأفلام التي جسد بطولتها آل باتشينو، وتحدث النجم العالمي آل باتشينو عن الفيلم خلال مُقابلة صحفية له منذ أيام بمناسبة الذكرى الخمسين لعرض الفيلم. الذي جسد خلال أحداثه شخصية "سوني وورتزيك" والذي يحاول سرقة بنك في بروكلين إلا أنه سرعان ما تحول الأمر إلى احتجاز رهائن.

آل باتشينو يؤكد بأنه رفض المشاركة في الفيلم للتشابه مع الجزء الثاني من "العراب"

وقال النجم آل باتشينو بلقاء مع صحيفة "الغارديان" بأن مارتن بريغمان أخبره بأن يُريد منه المُشاركة ببطولة الفيلم، مؤكدًا بأنه قرأ الفيلم ووجد بأنه مكتوب بشكل جيد ولكنه حينها لم يرغب في المُشاركة ببطولته حيث كان في لندن بهذا الوقت ويشعر بالإرهاق ولم يكن يعرف حينها هل سيُشارك في الفيلم أم لا.

حيث كان في هذا الوقت قد انتهى من تصوير الجزء الثاني من فيلم "العراب" ولم يكن متأكدًا من قدرته على تقديم تلك النوعية من الأفلام مرة أخرى.

Al Pacino Explains Why He Originally Turned Down Dog Day Afternoon: ‘I Don’t Think I Can Do This’ https://t.co/WVfM6DwWO5 — People (@people) September 24, 2025

— People (@people)



وأضاف آل باتشينو خلال حديثه بأن في تلك الفترة تخيل بأن مُشاركته ببطولة الفيلم ستكون قريبة جدًا من الجزء الثاني من فيلم "العرب"، مؤكدًا بأنه لهذا السبب رفض في البداية المُشاركة ببطولة الفيلم ووجه الشكر لمن رشحوه ولكنه لا يعتقد أنه يستطيع تقديم ذلك الفيلم ولكن مارتن بريغمان اتصل به مرة أخرى ليمنحه فرصةً ثانيةً للتفكير.

آل باتشينو يؤكد بأنه ظل ليلة كاملة يبحث عن ما بداخله للمُساعدة في الدور

موضحًا بأنه أعاد قراءة الفيلم مرة أخرى وحينها شعر بأنه فيلم مميز ومثير للاهتمام وقوي، وأنه سيكون من إخراج سيدني لويميت مؤكدًا بأنه أحب ذلك كثيرًا.

وعقب الموافقة على المُشاركة ببطولة الفيلم أوضح النجم العالمي آل باتشينو بأنه واجه صعوبة في التأقلم مع الشخصية التي سيؤديها خلال أحداث الفيلم، وشعر وكأنه لا يعرفها وسأل نفسه عندما شاهد ما تم تصويره، مفكرًا: "ماذا أفعل، أين أنا، من أنا، إلى أين أذهب؟"

وأكد بأنه في هذا الوقت عاد إلى المنزل وقضى الليل كله يبحث عن شخصيةٍ بداخله ليُجسدها وعاد في اليوم التالي ليقول بأنه أصبح شخصًا آخر، الشخص الذي يظهر في الفيلم.

مؤكدًا بأنه لا يعرف حتى اليوم إن كان خدع نفسه أم لا، لكنه مر بتلك التجربة التي ساعدته، ومن خلال هذا الفيلم حصل باتشينو في النهاية على ترشيحه الرابع لجائزة الأوسكار.

تفاصيل فيلم Dog Day Afternoon

وكان قد تم عرض فيلم Dog Day Afternoon عام 1975 ودارت أحداثه حول ثلاثة لصوص هواة يخططون لسرقة بنك في بروكلين ويذهبون إلى البنك ويأخذون المال ثم يهربون، إلا أن عملية السرقة تتحول إلى كابوس غريب لتستمر أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والغموض.

وشارك ببطولة الفيلم أمام النجم العالمي آل باتشينو كل من جون كازال، بينيلوب ألين وعدد كبير من الفنانين، فيما جاء الفيلم من إخراج سيدني لوميت.



