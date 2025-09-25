ساندي لسيدتي: عملية أنفي ليست تجميلًا واكتشفت المشكلة وأنا بأغني

تأثير الأزمة الصحية على صوتها

قلبي اتهكر أحدث أعمالها الغنائية

ساندي تكشف عن موهبة جديدة

مشاركات سابقة في تصميم بوسترات الألبومات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - قالت المطربةأنها تمكث في منزلها في الوقت الحالي للتعافي من العملية الجراحية التي أجرتها أمس الأربعاء في الحاجز الأنفي، بعد معاناة من انسداد في مجرى التنفس من الناحيتين، موكدة أن العملية ليس لها علاقة تماماً بـ عمليات التجميل وإنما عملية ضرورية فقط لعلاج الحاجز الأنفي المكسور والمائل للناحيتين، حيث أجريت باستخدام المنظار الطبي دون أي تدخل تجميلي.وأشارت ساندي لـ"" إلى أن مشكلتها الصحية لم تقتصر على التنفس فقط، بل انعكست على صوتها وأذنها، وقالت: "أثناء تسجيل بعض الأغاني منذ نحو شهرين لاحظت تغيراً غريبًا في صوتي، وظهرت زنة غير طبيعية. وبعد الفحوصات اكتشفت وجود كيس ماء على الأحبال الصوتية سببه جفاف الحنجرة، بسبب نومي والفم مفتوح نتيجة انسداد الأنف، وهو ما أدى إلى إرهاق الأحبال الصوتية.ساندى طرحت قبل أسبوعين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "" من ألبوم "شكرًا على امبارح"، وتقول كلمات الأغنية: "قلبي اتهكر.. تحضر سيرته لساني يشكّر .. من غير حتى ما عقلي يفكر .. بيحلي اليوم بيخليه مسكر .. مهما بقول يستاهل أكتر.. غيابه يوتر .. أدمنته ومش هعرف أبطل .. دا ملاك و فإنسان متنكر.. بيصفى الجو لو كان متعكر.. مهما بقول يستاهل أكتر".قد تحبين قراءة.. أفلام ومسلسلات مستوحاة من أحداث حقيقة في قائمة العرض قريباًيشار إلى أنقد كشفت عن موهبة جديدة لديها بجانب الغناء والتمثيل، ألا وهي تصميم البوسترات، بعدما خاضت التجربة من خلال فيلم "" بطولة الفنان المصري العالمي، والذي طُرح في دور العرض خلال شهر يونيو الماضي، حيث شاركت خلال العمل بتصميم البوستر الدعائي الرسمي للعمل وباقي بوسترات الأبطال.ساندي حرصت على التواجد في العرض الخاص لفيلم "ف" وقت طرحه وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة التي اعتبرتها إضافة مميزة لمشوارها الفني، مشيرة إلى أن تصميم البوستر منحها فرصة لاكتشاف موهبة أخرى بداخلها إلى جانب موهبتي الغناء والتمثيل، لافتة أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتصميم بوستر خاص بفيلم سينمائي.وتابعت ساندي أنها سبق لها التعاون في تصميم بوسترات وأغلفة أغنيات وألبومات لعدد من النجوم، من بينهم: رامي جمال، رامي صبري، كارمن سليمان وآخرون، مشيرة إلى أن تصميم بوستر الفيلم تم تنفيذه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى جلسات تصوير تقليدية، مؤكدة أن المخرج مرقس عادل كان له دور بارز في مساعدتها وتوجيهها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».