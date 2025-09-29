إيرام هيلفاجي أوغلو تشارك لقطات مميزة من حفل الاستقبال قبل ولادتها: جهزنا أول حفل لابنتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 03:58 صباحاً - شاركت النجمة التركية الشهيرة إيرام هيلفاجي أوغلو عبر حسابها على إنستغرام، فيديو من حفل استقبال مميز قبل ولادة طفلتها التي تترقب ولادتها بفارغ الصبر ولتصبح أمًا لأول مرة. حفل الـ Baby Shower الذي أقامته إيرام هيلفاجي أوغلو وسط صديقاتها جرى في أجواء من المرح والسعادة، في حديقة طغى عليها اللونان الأبيض والوردي، ما زاد المكان صفاءً وجمالًا.

إيرام هيلفاجي أوغلو تستمتع بوقتها مع صديقاتها في الحفل

تعدّ إيرام هيلفاجي أوغلو من أبرز النجمات في الدراما التركية حيث تحظى بشعبية واسعة ليس فقط في تركيا إنما في الوطن العربي ويترقب متابعوها مسلسلاتها وكل ما يتعلق بها وأخبارها الفنية والخاصة، ومنها مؤخرًا الحفل الذي أقامته ويسبق استقبال طفلتها. وقد جرى في أجواء طغى عليها المرح والسعادة في حديقة مليئة بالأشجار والعشب الأخضر، تمّ تزيينها بديكور لافت يلائم طابع الحفل غلب عليه اللونان الوردي والأبيض. وقد أضاف هذا الديكور جوًا من الرقة والهدوء على المكان حيث تم حفل الـ Baby Shower. وهذا النوع من الحفلات بات شائعًا جدًا لاسيما لدى المشاهير. وقد أقامت إيرام هيلفاجي أوغلو حفل استقبال قبل ولادة طفلتها وسط صديقاتها وبدت السعادة تشعّ في عينيها حيث أطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبّع أسفله بالزهور الزرقاء أظهر جمالها وإشراقتها. وقد شهد الحفل ألعابًا وتسلية ومرحًا وحماسًا. وكانت إيرام وصديقاتها يلتقطن الصور والفيديوهات لأجواء الحفل والديكور المميز والإكسسوارات المرافقة لطابع الحفل. وقد لفت انتشار ملابس للأطفال معلقة في أكثر من مكان في الحديقة انسجامًا وفكرة الحفل الذي شهد العديد من الزينة المميزة. والتقطت إيرام وصديقاتها في نهاية الحفل صورة جماعية أمام قالب حلوى على شكل قلب باللون الأبيض.

وكشفت إيرام هيلفاجي أوغلو أنها استمتعت بالوقت الرائع الذي أمضته مع صديقاتها، وأنها جهزت أول حفل لابنتها مع صديقاتها اللواتي حضرن لمشاركتها في هذا اليوم المميز في حياتها. وشكرتهن على دعمهن لها، وقالت إنها فكرت في ألعاب وحضّرتها بنفسها لتجعل التجربة ممتعة بكل تفاصيلها. ومما جاء في مقتطفات تعليقها على الفيديو:" في يوم مميز جدًا بالنسبة لي، جهزنا أول حفلة لابنتي مع صديقاتي الجميلات اللواتي لم يتركنني وحدي. فكرت في ألعاب لجعلها ممتعة وجهزتها بيدي. قليل من الطعام، قليل من الألعاب، قليل من المرح، وكثير من الحب". وشكرت إيرام هيلفاجي أوغلو صديقاتها اللواتي ساندنها طوال فترة عملية التحضير للحفل.

View this post on Instagram A post shared by İrem Helvacıoğlu Kaspar (@iremhlvcioglu)

إيرام هيلفاجي أوغلو تتمتع بشعبية واسعة في العالم العربي

ولدت النجمة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو في 2 فبراير من العام 1990 في ألمانيا حيث عاشت معظم حياتها. منذ صغرها، ظهر لديها شغف بالتمثيل. وبمرور الوقت قررت العودة إلى بلدها تركيا حيث أنهت دراستها الجامعية في أنقرة. لفتت إيرام هيلفاجي أوغلو موهبتها التمثيلية العديد من المنتجين وأصبحت تتلقى الكثير من العروض. ويعرف عنها أنها تختار أدوارها بعناية فائقة. ظهرت إيرام هيلفاجي أوغلو في العديد من المسلسلات ومنها "وادي الذئاب"، "حريم السلطان"، "بنات الشمس"، و"مصيبة رأسي"، و"انتظرتك كثيرًا" وغيرها. وساهمت مشاركتها في هذه الأعمال وغيرها بتحقيق الشهرة الكبيرة لها حيث أصبحت تتمتع بشعبية كبرى مما منحها مكانة خاصة ليس فقط لدى الجمهور التركي إنما العربي أيضًا لاسيما مع بطولتها في مسلسل "البحر الأسود" الذي حقق لها شهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي حيث أطلت بدور "نَفَس". كذلك شاركت إيرام هيلفاجي أوغلو في العديد من الأفلام السينمائية. وهي متزوجة من رجل الأعمال أورال كاسبار في أكتوبر من العام الفائت. وقد تصدرت إطلالتها الترند في حفل زفافها حيث ارتدت فستان زفاف من الساتان على شكل جاكيت كبير ذات أكمام منفوخة. ونسقت معه جوارب بيضاء لامعة.

https://www.instagram.com/p/DBwAn5GK9Pd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBwAn5GK9Pd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBwAn5GK9Pd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».