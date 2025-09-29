مي عز الدين تتصدر الترند بسب الذكاء الإصطناعي.. إطلالاتها تخطف الأنظار شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - تصدرت النجمة مي عز الدين ترند مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالات خطفت الأنظار، وبملامح جذابة وكأنها أميرة من عالم ديزني، لذا لفتت أنظار الجمهور عبر المنصات.

إطلالات مصنوعة بالذكاء الإصطناعي

شاركت النجمة مي عز الدين كل جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدد من الصور المصنوعة بخاصية الذكاء الإصطناعي، لتنضم بها إلى قائمة النجوم الذين استخدموا ترند الصور المولدة بالذكاء الإصطناعي.

وقد ظهرت مي بإطلالات صيفية جذابة خطفت بها أنظار كل متابعيها، حيث ارتدت فستان أسود أنيق في إحدى الصور، بينما ظهرت بفستان آخر أزرق أنيق في صورة آخرى، لتنهال عليها تعليقات الجمهور وزملائها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

https://www.instagram.com/p/DPJ914DDBUj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJ914DDBUj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJ914DDBUj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مي عز الدين تتواصل مع جمهورها

ولم تكن هذه الصور هي الأولى؛ حيث أصبحت مي عز الدين أكثر نشاطًا وتواجدًا مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي؛ ففي كل مرة تختار فيها الظهور عبر منصات السوشيال ميديا تصبح حديث الجمهور، إذ باتت إطلالاتها النادرة محط أنظار واهتمام المتابعين الذين يترقبون جديدها بشغفٍ كبير.

فعلى الرغم من مسيرتها الفنية الحافلة والنجاحات التي حققتها، عُرفت مي عز الدين في السنوات الأخيرة، بابتعادها الملحوظ عن السوشيال ميديا، حيث لم تكن تشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية أو لحظاتها الخاصة.

فـ مي عز الدين التي اقتصر نشاطها على السوشيال ميديا خلال السنوات الماضية على الترويج لأعمالها الفنية الجديدة وقت التصوير والعرض فقط، باتت حالياً تتواصل مع جمهورها بشكلٍ دائم وتشاركهم تفاصيل من حياتها الخاصة وأوقاتها اليومية، إذ تنشر صوراً جديدة لها من كواليس حياتها وأيامها الخاصة، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من متابعيها الذين اعتادوا على ندرة ظهورها سابقًا.

أطلعوا على مي عز الدين: ياسمين عبدالعزيز كانت سندي بعد وفاة والدتي

دعم وتهنئة ومواساة زملائها

ولا يقتصر نشاط مي عز الدين على مشاركة صورها فقط، بل تستغل حسابها لدعم زملائها من الوسط الفني، سواء بتقديم التهنئة لهم على أعمالهم الجديدة ومناسباتهم السعيدة، أو بمساندتهم في أوقات المحن، وهو ما يعكس حرصها على روح الزمالة والوفاء داخل الوسط الفني، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مي أكثر تفاعلاً مع جمهورها من خلال الرد المباشر على رسائلهم واستفساراتهم، مما جعلها أقرب إلى قلوب محبيها.

وكان آخرها دعمها للفنانة أنغام، بعد إعلان الأخيرة عن مرورها بأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلًا طبيا عاجلًا خلال الأيام الماضية، حيث نشرت مي عبر ستوري حسابها بموقع "إنستغرام" صورة لأنغام على سرير المستشفى وعلقت: "ألف سلامة، بالشفاء العاجل يا حبيبتي، وإن شاء الله خير".

مي عز الدين تدعم أنغام في أزمتها الصحية- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستغرام

آخر مشاركات مي عز الدين الدرامية

يُذكر أن مي عز الدين تألقت في رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي دارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" جاء من بطولة: آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، أسامة أبو العطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني وطلعت الشريف وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

https://www.instagram.com/p/DGTPKD4RWXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGTPKD4RWXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGTPKD4RWXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد يعجبكم حازم سمير يكشف طبيعة علاقته مع مي عز الدين

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن