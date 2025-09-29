إلهام الفضالة تتصدر الملصق الدعائي لمسلسل آثر بارد.. أجواء من الغموض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:16 مساءً - "آثر بارد" من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، ويضم العمل كوكبة كبيرة من المشاهير وهم النجمة الكويتية إلهام الفضالة، والنجم السعودي سعيد قريش، إلى جانب كلاً من ناصر عباس، مهدي برويز، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، وغرور صفر. العمل من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسم شعبو.

هكذا ظهرت إلهام الفضالة على الملصق الدعائي لمسلسل " آثر بارد"

وبالتزامن مع قرب عرض المسلسل، بدأت منصة "شاهد" والتي سوف يعرض عليها العمل، الترويج له، من خلال الكشف عن الملصق الدعائي الأول له عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، والذي ظهرت عليه منفردة، بطلة المسلسل الفنانة إلهام الفضالة ، وهي تصعد على سلم وترتدي معطف أبيض، في إشارة إلى مهنتها كطبيبة، في أجواء خيم عليها الغموض والتشويق.

حضور شبابي بارز في "أثر بارد"

ولعل ما يميز مسلسل "أثر بارد" هو مشاركة عدد من الوجوه الشبابية بالعمل أمثال ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة، والتي من خلالها تأخذ الفنانة إلهام الفضالة محبيها معها في رحلة سريعة مليئة بالغموض والألغاز والإثارة، إذ تجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.

إلهام الفضالةتجدد تعاونها مع جميلة جمعة في رمضان 2026

كعادة كل موسم درامي رمضاني، دائماً ما يكون للنجمة الكويتية إلهام الفضالة بصمة مختلفة ومميزة في هذا السيزون، فبعد أن تواجدت في الموسم الماضي بمسلسل "بيت حمولة"، وهو العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ لكون حبكته الدرامية قريبة من كل "بيت عربي"، فأحداثه تتمحور حول "جميلة" الشخصية التي قدمتها "الفضالة"، وهي الأم التي تفرض سيطرتها على أبنائها وزوجاتهم، مما ينتج عن ذلك الكثير من المشاكل التي تقع جميعها في إطار درامي بحت؛ لتجدد إلهام الفضالة تواجدها في الماراثون الرمضاني المنتظر لعام 2026، من خلال مسلسل يحمل اسم مبدئي وهو "غلط بنات". وأعلنت عن ذلك من خلال صورة جمعتها بالكاتبة والمؤلفة جميلة جمعة، التي تتولى كتابة مسلسلها المنتظر في رمضان، وجاء التعليق الذي كُتب على هذه الصورة كالتالي: "مسلسل رمضاني للنجمة إلهام الفضالة والكاتبة جميلة جمعة"، وذلك دون الكشف عن المشاركين في هذا المسلسل أو حتى التطرق لملامح من قصته.

وعن سبب تكرار تعاونها مع الكاتبة جميلة جمعة، أوضحت إلهام الفضالة في حوار سابق مع "الخليج 365" أن هناك عدة أسباب تجعلها تفضل التعاون مع الكاتبة جميلة جمعة منها معرفتها برغبات الجمهور الذي يفضل دائماً مواضيع الحياة الاجتماعية والأسرة، هذا إلى جانب طريقة كتابتها والتي تتماشى وتتناسب معها، مضيفة: "هي ذكية جداً في هذه الأمور وطريقة كتابتها بتمشي معايا".

سكرين شوت من ستوري حساب الفنانة إلهام الفضالة على إنستغرام

إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي



