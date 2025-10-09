مايان السيد تحمس الجمهور لفيلم هيبتا بكواليس من الإسكندرية 

كواليس هيبتا

ملامح قصة الفيلم أربع قصص عن تعقيدات الحب

تعليق مايان السيد على وجودها ضمن قائمة أجمل 100 وجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - حمست الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام لأحدث أعمالها السينمائية فيلم هيبتا الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.نشرت مايان مجموعة صورًا ومقاطع مصورة خلال كواليس العمل جمعتها بالفنان حسن مالك وميمي جمال والمخرج هادي الباجوري وكتبت تعليقًا قالت فيه " كواليس فيلم هيبتا مكنش فيه زيها ، واحلي حاجة كانت اسكندرية، فيلم هيبتا المناظرة الاخيرة من النهاردة في جميع سينمات مصر".تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا سعادتهم بالأجواء الرومانسية المميزة التي قدموها خلال العمل، وأكد الكثير منهم على حماسهم الكبير لمتابعة الفيلم والتعرف على تطور الشخصيات في الجزء الثاني من العمل.الجدير بالذكر أنه يُعرض حالياً لمايان السيد فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة"، وكشف البرومو الخاص بالعمل عن ملامح القصة التي يدور حولها العمل الذي يعد جزءاً ثانيا من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2016، حيث يضع الفيلم المشاهد أمام حكايات متشابكة تتقاطع فيها التقنية الحديثة مع العاطفة، في تفاعل يثير التساؤل حول: هل يمكن للآلة أن تقترب من جوهر المشاعر، أم أن الإنسان وحده سيبقى مركز الحب ومصدره الأصيل؟المحور الأساسي لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" ينطلق من مناظرة تقدّمها شخصية سارة تجسدها منة شلبي، حيث تحاول تبسيط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص مختلفة، تعكس أزمات وتحديات متعددة يواجهها الأبطال، بينما يبقى السؤال الكبير: كيف تتغير مشاعرنا حين تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية؟فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" يضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لــ هشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة وكذلك الفنان أشرف عبد الباقي، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.علقت مايان السيد على اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم، وذلك خلال لقاء أجرته على هامش الاحتفال بالعرض الخاص لأحدث أعمالها السينمائية "هيبتا".أكدت مايان أنها شعرت بسعادة حقيقة عندما علمت بهذا الخبر، لكنها تؤمن أن الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي، وقالت إن هذا الخبر لم يجعلها تشعر بفخر كبير أو تميز عن غيرها، لأنها تدرك أن الله أعطاها جمالًا تقدر قيمته، لكن الأهم بالنسبة لها هو علاقتها مع الله وتكوينها الداخلي.وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بجمال مايان السيد وفكرها الناضج الذي كشف عن شخصيتها الحقيقة المميزة التي تهتم بجوهر الإنسان وليس شكله الخارجي فقط.

