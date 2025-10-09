هنادي الكندري تكشف عن مسلسلها الرمضاني القادم بنات عبد الغني.. وهذا ما قالته

هنادي الكندري عن مرزوقة: تحب أهلها وايد وصل حبها لهم لدرجة التملك

آخر أعمال الفنانة هنادي الكندري

هنادي الكندري في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - شاركت الفنانة هنادي الكندري متابعيها فيديو عبر حسابها على إنستغرام للقطات من مسلسلها الجديد، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2026، وهو بعنوان "بنات عبد الغني".وعلقت هنادي الكندي على الفيديو وكتبت: "لقاء جميل مع أبوي "عبدالغني" الفنان عبدالله التركماني وخواتي "محبوبة" و"مبروكة" و"مهرة"، الجميلات صمود المؤمن وليالي دهراب وأريج العطار".وتابعت الكندري وكتبت: "شكراً مخرجتنا الراقية ياسمين المصري على الترحيب والاستقبال الحلو، وشكراً لصديق القديم إللي كان معاي من بداياتي فترة طويلة، ما اجتمعنا في عمل درامي أخوي مودي شكراً على جهودك واهتمامك شكراً على طباعة النص عيوني راحة من كثر القراءه من التليفون وشكراً خاص لصديقي وأخوي الكاتب علي الدوحان وأقوله 2026 مالتنا".وكانت هنادي قد كشفت قبل أيام عن شخصيتها التي ستجسدها بالعمل وهي "مرزوقة"، وكتبت وقتها "أنا "مرزوقة"، وأكبر وحدة بخواتي أحب أهلي أبوي وخواتي الثلاث لدرجة إني بقولكم بس بالبوست الثالث".ونشرت صورة أخرى لها وكتبت: "مرزوقة تحب أهلها وايد وصل حبها لهم لدرجة التملك "مرزوقة" حيل، ليش يا مرزوقة" ليش خلاص كافي عرفتكم عليها اليوم بما يكفي أكمل لكم بعد يومين بس أحلل شخصيتها أكثر".وكان آخر عمل للفنانة هنادي الكندري هي مسرحية "ريد كاربت" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، طلال باسم، بالإضافة إلى آخرين.كما شاركت في مسلسل "أفكار أمي"، والذي دارت أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة، التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، هنادي الكندري، فرح الهادي.كما قدمت مسرحية "القبائل" على مسرح نقابة العمال ميدان حولي، وهذه المسرحية تدور أحداثها من بيئة خيالية تقع في أدغال إفريقيا، وتتناول الصراع بين ثلاث قبائل، وتتوالى الأحداث، وهي من بطولة الفنان عبد الرحمن العقل، هنادي الكندري، بشار الجزاف، غرور صفر، أحمد بن حسين، عبدالعزيز العنزي، زهراء دهراب، ومحمد المهدي وهي من تأليف وإخراج خالد العبيد.هنادي الكندري هي فنانة اقتحمت عالم التمثيل عبر مسلسل "مذكرات عائلية جداً"، وبعد نجاحها في الشخصية التي قدَّمتها، تلقَّت كثيراً في عروض لأعمال أخرى.شاركت بعدد من الأعمال في التلفزيون، كان منها: "مذكرات عائلية، مجموعة إنسان، حلفت عمري، مطلقات صغيرات، لن أطلب الطلاق، صديقات العمر، بسمة منال، منطقة محرمة، لمحات، أحببتك منذ الصغر، حال مناير، ذاكرة من ورق، حرب القلوب، الوجه المستعار، خمس بنات، درب العرايس، رمانة، خيوط الحرير، أماني العمر، عطر الروح، التاسع من فبراير، أمنيات بعيدة، حدود الشر، وما أدراك ما أمي، سبعة أبواب، كسرة ظهر، نبض مؤقت، كيد الحريم، مجاريح" و"أفكار أمي".كما قدمت العديد من المسرحيات، ومنها: "درب السلامة، محبوبة، خاتم الملوك، مصنع الكارتون، بيت الحلاو، ليلى والذيب، أحلام الشوارع، توتا والقردة شيتا، أحلام أحلام، قود نايت، زيتورا، ريد كاربت".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».