مسلسلات رمضان 2026.. وفاء عامر تدخل السرايا الصفراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - أعلنت الفنانة وفاء عامر خوضها منافسات دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "السرايا الصفراء" من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج جوزيف فوزي، حيث نشرت وفاء عامر مقطع فيديو قصيرًا عبر ستورى حسابها بموقع انستغرام لحظة توقعيها عقود العمل معلقة انتظروني قريبًا جدًا... يا ترى إيه!؟".

كواليس التعاقد وحماس فريق العمل

وكان المنتج قد نشر مجموعة من الصور التي جمعته بالفنانةوفاء عامر أثناء توقيعها عقد العمل عبر موقع فيسبوك وكتب معلقًا: Soon.. مع النجمة وفاء عامر في السرايا الصفراء رمضان 2026"، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج جوزيف فوزي، وتظهر الصور حالة من الانسجام والحماس بين الطرفين أثناء التحضيرات المبدئية للمسلسل.

وفاء عامر ظهرت في دراما رمضان الماضي 2025 خلال أكثر من عمل ما بين أدوار رئيسية وضيفة شرف، حيث تواجدت في مسلسل "جودر 2" بمشاركة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، أحمد فتحي وعدد كبير من الفنانين، وكذلك مسلسل "الأميرة – ظل حيطة"، والعملان من نوعية الـ 15 حلقة.

من "جودر 2" إلى "بنات همام" و"اش اش"

كما عرض لوفاء عامر أيضاً في رمضان 2025 مسلسل "بنات همام" مع حورية فرغلي، فيما شاركت وفاء عامر كضيفة شرف خلال مسلسل "اش اش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، ادوارد، عصام السقا، إضافة إلى ظهورها كضيفة أيضاً بشخصيتها الحقيقية خلال مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتى، دنيا سامي، رحمة أحمد، انتصار.

فيلم "جيل الحريم" عمل سينمائي مرتقب

تترقب وفاء عامر طرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل 9 شهور تقريبًا، وهو العمل الذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث يُشارك في بطولته كلّ من: سوسن بدر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

وكان مؤلف العمل فتحي الجندي قد قال في تصريحاتٍ لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏

