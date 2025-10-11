جورج وأمل كلوني يشهدان العرض الخاص لفيلم جاي كيلي بمهرجان لندن السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - منذ أن انطلقت فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي يوم الأربعاء 8 أكتوبر على أن تنتهي يوم 19 أكتوبر، توافد عدد كبير من نجوم وصناع السينما ليشهدوا العروض الخاصة لأفلامهم المشاركة في مختلف الأقسام.

واليوم الذي يُعد اليوم الثالث لمهرجان لندن السينمائي، استقبلت ريد كاربت فيلم جاي كيلي Jay Kelly؛ جورج كلوني وزوجته أمل كلوني، بالإضافة لصناع العمل.

أمل وجورج كلوني يتألقان على ريد كاربت مهرجان لندن السينمائي

خطف الزوجان جورج وأمل كلوني الأضواء على ريد كاربت مهرجان لندن السينمائي، وجاءت إطلالة أمل كلوني براقة، متجنبة التفضيلات المبتذلة التي قد تُعيقها. أما جورج فقد اعتمدت إطلالته على أناقة مُعتاد عليها من خلال بدلة رسمية زرقاء داكنة.

يضم طاقم العمل المتألق أيضًا نجومًا آخرين، من بينهم لورا ديرن، جيم برودبنت، بالإضافة إلى رايلي كيو، إيسلا فيشر، بيلي كرودب، ومخرجة فيلم باربي غريتا جيرويغ. وانضمت إلى آدم ساندلر، البالغ من العمر 59 عامًا، زوجته جاكي ساندلر، البالغة من العمر 51 عامًا، لحضور العرض الأول.

قصة فيلم Jay Kelly

تدور أحداث فيلم Jay Kelly حول شخصية "جاي كيلي" وهو مُمثل سينمائي شهير وأيضاً مدير أعماله المخلص ويُدعى "رون"، ويُقرر كلاهما الانطلاق في رحلة عاصفة وعميقة عبر أوروبا وخلال رحلتهما، يُجبر الرجلان على مواجهة العديد من الخيارات ومن أبرزها علاقاتهما مع أحبائهما والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

وبشكلٍ عام يستعرض فيلم "جاي كيلي" حياة رجُلٍ يسترجع حياته ويتأمل خياراته وتضحياته ونجاحاته وأخطائه على مدار سنوات، ومتى يكون قد فات الأوان لتغيير مسار حياتنا؟

ويطرح الفيلم خلال أحداثه العديد من التساؤلات الفلسفية حول هوية الإنسان ومن أبرزها: من نحن كآباء وأبناء، أصدقاء؟ هل نحن صالحون؟ هل نحن سيئون؟ ما الفرق بين ما قررنا أن نكون عليه وما قد نكون عليه في الواقع؟ ما الذي يصنع الحياة؟ ليطرح الفيلم نظرية بأن الإنسان عليه أن يكون على طبيعته من دون اصطناع.

يمكنكم الاطلاع على أمل وجورج كلوني في ضيافة الملك تشارلز

فريق عمل الفيلم

يُشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من أبرزهم جورج كلوني، آدم ساندلر، كما يُشارك في بطولة الفيلم أيضاً كل من لورا ديرن، بيلي كرودوب، رايلي كيو، غريس إدواردز، ستايسي كيتش، جيم برودبنت، باتريك ويلسون، إيف هيوستن، فيما يأتي الفيلم من إخراج الأمريكي نواه باومباخ.

