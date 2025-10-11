سقط السقف عليها.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتعرض لحادث غريب في إيطاليا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أكتوبر 2025 11:07 مساءً - تعرضت "مريم" حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لحادث أثناء تواجدها في إيطاليا؛ الأمر الذي كشف تفاصيله والدها ووثقه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ موضحًا حالتها الصحية وملابسات الحادث.

تفاصيل سقوط سقف قصر تاريخي على حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

كشف "أحمد" نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض ابنته "مريم" لحادث غريب في إيطاليا، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح من خلاله لحظة سقوط سقف أحد القصور التاريخية في إيطاليا على ابنته وذلك أثناء عزفها مقطوعة موسيقية بآلة الكمان.

وكتب أحمد أبو زهرة موضحًا تفاصيل الحادث قائلًا: "أثناء جولة موسيقية تقوم بها مريم أبو زهرة في المدن الإيطالية المختلفة تقوم بالعزف في بعض المدن في مسارح، وفي مدن أخرى في قصور تاريخيّة رائعة الجمال كما ترون في الڤيديو الأول وهي تستعرض حلاوة المكان وبتبعتلي الڤيديوهات وهي مبسوطة،

ولكن للأسف وهي بتعزف أمام الجمهور في هذا القصر التاريخيّ عمل لباجانيني للكمان صولو فجأة وقع جزء من السقف علي بعد مليمترات منها ولكن الحمدلله ربنا ستر عليها فلم تصب غير بخضة كبيرة طبعًا".

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل الحادث- الصورة من حسابه الخاص بالفيسبوك

جولة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة في إيطاليا

وأكمل نجل عبد الرحمن أبو زهرة منشوره موضحًا جولة ابنته الفنية في المدن الإيطالية؛ حيث قال: "الجولة دي شملت مدن مثل مدينة جنوة، ڤيرتشيلي وفلورنسا، هذه المدن تحتوي علي العديد من القصور التاريخية من عصر النهضة الإيطالية المتميزة بالزخارف واللوحات الرائعة التي لا تقدر بثمن بس واضح إن الترميم بعافية شوية".

الحالة الصحية لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

واختتم أحمد أبو زهرة منشوره قائلًا: "ربنا يحميكي ويسترها معاكي دايما يا روح قلبي ويرجعك بالسلامة ..المهم إن مريم بعد اللي حصل شربت كوباية مياه وشالت التراب من على الكمان وكملت الحفلة للجمهور بعد ما هدأت".

المطالبة بتكريم عبد الرحمن أبو زهرة

في سياق آخر؛ أعرب الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن امتنانه العميق لمحبة الجمهور واهتمامهم الدائم به، مؤكدًا أن هذه المحبة تمثل بالنسبة له أسمى وأعظم تكريم في حياته، يفوق جميع الجوائز وأشكال التكريم الرسمية التي نالها خلال مشواره الفني الطويل أو يمكن أن ينالها خلال الفترة المتبقية من حياته.

وكتب عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مؤخرًا نادى الكثيرون بضرورة تكريمي ووصلتني الكثير من الرسائل، ولكنني أحب أن أنوّه أنني وصلت لمرحلة من العمر والقناعة بأن كل أمور الدنيا زائلة، حب الناس بالنسبة لي واهتمامهم بمعرفة أخباري دائمًا هو أكبر وأهم تكريم لشخصي ولتاريخي الفني الطويل، بل وأهم من كل الجوائز والتكريمات.. أشكركم من كل قلبي".



أزمة إيقاف المعاش وشائعة الوفاة

من جهة أخرى كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تعرض مؤخراً لأزمة أثارت الجدل بعدما تم إيقاف صرف معاشه من هيئة المعاشات، وذلك عقب انتشار شائعة عن وفاته. وقد استغاث نجله أحمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدًا أن والده ما زال على قيد الحياة، وأن ما حدث يعد أمرًا لا يليق بمكانته وقيمته الفنية.

رصيد فني كبير ومسيرة حافلة دراميًا وسينمائيًا

يمتلك الفنان عبد الرحمن أبو زهرة رصيدًا فنيًا حافلًا على مستوى المسرح والدراما والسينما، حيث ارتبط اسمه بأعمال خالدة رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث قدّم أبو زهرة العديد من المسلسلات الناجحة، من بينها: "الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري، لن أعيش في جلباب أبي" وغيرها من الأعمال الدرامية.

أما على شاشة السينما، فقد شارك في عشرات الأفلام المميزة، منها: "الحقيبة السوداء، لو كنت رجلاً، امرأتان، بابا آخر من يعلم، الاختيار، الشوارع الخلفية، اعترافات امرأة الجزيرة، بئر الحرمان، المتوحشة، اللعنة، النوم في العسل، أرض الخوف، ديل السمكة، حب البنات، أنت عمري، فصح ملح وداخ، طلق صناعي، الحاسة السابعة، خيال مآتة، تيتة رهيبة" وغيرها من الأفلام.

بصمته في الأداء الصوتي

إلى جانب أعماله التمثيلية، برع أبو زهرة في الأداء الصوتي وشارك في دبلجة بعض أبرز أفلام ديزني العالمية، حيث أدى شخصية "الأسد سكار" في النسخة العربية من فيلم "الأسد الملك" (1994)، كما شارك في فيلم "علاء الدين" بجزأيه عامي 1992 و1994، بينما كان آخر ظهور على الشاشة في عام 2021، أي منذ أربع سنوات، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية من بينها: "هجمة مرتدة، موضوع عائلي، وستات بيت المعادي".



