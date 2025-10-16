مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة الأفلام الدولية القصيرة في دورته الخامسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 05:08 مساءً - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام الدولية المشاركة في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة ضمن فعاليات دورته الخامسة، حيث تضم المجموعة المختارة أحد عشر فيلماً دوليًا قصيراً من مختلف دول آسيا وأفريقيا، من بينها: جنوب أفريقيا، ماليزيا، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، قيرغيزستان، تشاد، الهند، جورجيا، كينيا، ولأول مرة من ميانمار. وستُعرض هذه الأعمال ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في قلب جدة التاريخية "البلد."

تتنوع الأفلام المختارة في موضوعاتها بين قضايا الهجرة والاغتراب، والصراعات النفسية، واستحضار الذاكرة التاريخية، مقدّمةً طيفاً واسعاً من التجارب الإنسانية برؤى درامية ووثائقية وتجريبية مبتكرة. وتتميّز دورة هذا العام بحضور نسائي لافت مع مشاركة ثماني مخرجات في رقم قياسي جديد، فيما يشهد المهرجان خمسة عروض عالمية أولى ضمن هذه الفئة. وتتنافس جميع الأفلام ضمن جوائز اليسر التي تُمنح خلال الحفل الختامي للمهرجان، احتفاءً بأبرز الإبداعات السينمائية المشاركة.

استقبل المهرجان هذا العام عدداً غير مسبوق من المشاركات في فئة الأفلام القصيرة الدولية، تجاوزت 840 فيلماً من آسيا وأفريقيا، مع ملاحظة ارتفاع لافت في المشاركات القادمة من شرق وجنوب شرق آسيا بعد فتح باب التقديم من تلك المناطق العام الماضي.

مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة – الاختيار الدولي:

* مكالمات باردة (Cold Calling)

الدولة: ميانمار – إخراج: يوزانا وين

بالنّسبة لمندوبة مبيعات تأمين شابّة، تُجري مكالمات باردة من منزلها، فإنّ ما يبدأ كعرض بيع روتينيّ سرعان ما يتحوّل إلى اعترافات صريحة، تكشف عن هشاشة الحياة العاديّة.

* من دون أيّة قطرة (Dropless)

الدولة: الهند – إخراج: أناميكا بال

تواجه شابّة أزمة ملحّة بعد أن نقص حليبها، الأمر الّذي ترك طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر جائعًا.

* القرود الأربعة الحكيمة (Four Wise Monkeys)

الدول: فرنسا، الصين – إخراج: شين وانغ

تتشابك شخصيّات جار قصير النّظر، ورجال شرطة صامتون، وعائلة صينيّة متوجّسة في هذه الدراما القاسية والمؤثّرة، المستوحاة من أحداث حقيقيّة.

* بئر قاردي (Guardian of the Well)

الدولة: تشاد – إخراج: بنتلي براون، طاهر محمد زين

في ظلّ جفاف مدمّر، قضى على سُبل العيش، إلى أيّ مدى يجب على المرء أن يذهب للحفاظ على التّقاليد، ومتى يقتضي البقاء على قيد الحياة التّغيير؟

* في الوادي (In the Valley)

الدولة: ماليزيا – إخراج: هان لونغ ليم

تتبع القصّة سنّ البلوغ، وقصّة "لي" الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا، في تأمّل حول الذّاكرة، والخوف من الخسارة، والصّمود.

* نسالا (Nsala)

الدولة: جمهورية الكونغو الديمقراطية – إخراج: ميكائيل سلطان مبانزا

تتشابك الأرشيفات الاستعماريّة مع الصّور المعاصرة لتصوير قصّة زوجين تمّ تجنيدهما للعمل في منجم.

* أخونا (Our Brother)

الدولة: كينيا – إخراج: شاندرا أبوندي

تواجه عائلة منكوبة خسارتها، بينما تتصاعد التّوترات مع اعتناء ربّة الأسرة بابنها البكر المصاب بالتّوحّد، الأمر الّذي يختبر الخيوط العائليّة المتشابكة الّتي تربطهم.

* أرض الرّجال (The Men’s Land)

الدولة: جورجيا – إخراج: ماريام خاتشفاني

مغنّية شابّة طموحة تتحدّى التّقاليد الّتي يهيمن عليها الذّكور، وتكافح من أجل الحصول على ميراثها وكرامتها.

* الشّهر السّابع (The Seventh Month)

الدولة: قيرغيزستان – إخراج: أيزادا بيكبلاييفا

قصّة عن الحب والبقاء والصّراع بين التقاليد والواقع الرّاهن، في مجتمع لا تزال فيه الأمومة تُعَدّ الغاية الملحّة للمرأة.

* النّسور (Vultures)

الدول: فرنسا، جنوب أفريقيا – إخراج: ديان ويس

تَدور أحداث الفيلم في اللّحظات المتوتّرة الّتي تلي وقوع حادث سيّارة، ومباشرة قبل وصول السّلطات، حيث يقوم سائق "رافعة" مُتهوّر، ولكن يائس على حماية الشّحنة الأخيرة الّتي حصل عليها بضراوة.

* ما تبقّى (What Remains)

الدولة: الصين – إخراج: شياو يان

خلال تصوير مقطع قصير في ماكدونالدز، يدفع خلافٌ عملية التصوير إلى الخروج عن النص. تواصل الكاميرا التي تُركت قيد التشغيل تسجيلها، مولِّدةً مقطعًا واقعيًا غير متوقَّع. خلال تصوير فيديو قصير في مطعم للوجبات السّريعة، يدفع خلافٌ عمليّة التّصوير إلى الخروج بها عن المسار المخطّط لها. إذ تُتركُ الكاميرا قيد التّشغيل، فتستمرّ في التّسجيل، مُلتقطةً جزءًا عفويًّا من الواقع لم يكن مقصودًا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

