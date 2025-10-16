رحلة فيلم عيد ميلاد سعيد من جوائز تريبيكا إلى افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 07:06 مساءً - يفتتح الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد – Happy Birth Day" للمخرجة سارة جوهر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري؛ حيث أعلن المهرجان عن اختيار الفيلم؛ ليكون فيلم الافتتاح الرسمي للدورة الجديدة، بحضور المخرجة سارة جوهر والكاتب والمنتج التنفيذي محمد دياب، إلى جانب أبطال الفيلم وصُناعه.

نجاح عالمي يسبق الانطلاقة العربية

اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد – Happy Birth Day" لافتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه عالمياً خلال عرضه الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي 2025 بالولايات المتحدة، أحد أبرز المهرجانات العالمية التي أسسها النجم روبرت دي نيرو وقد فاز الفيلم هناك بثلاث جوائز رئيسية هي:

أفضل فيلم روائي دولي.

أفضل سيناريو دولي.

جائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة، وحصلت عليها سارة جوهر، التي تخوض بالفيلم أولى تجاربها في الأفلام الروائية الطويلة.

هذه الجوائز منحت العمل زخماً كبيراً، ووضعته في دائرة الضوء قبل انطلاق عرضه العربي الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة وأمام الجمهورين المصري والعربي.

مهرجان تريبيكا يحقق حلم المخرجة سارة جوهر

عرض فيلم "عيد ميلاد سعيد – Happy Birth Day" للمرة الأولى عالمياً في مهرجان تريبيكا السينمائي، شكل لحظة خاصة للمخرجة سارة جوهر، التي كشفت أن المهرجان كان أول مهرجان سينمائي تحضره خلال دراستها للسينما في أمريكا؛ لتعود إليه اليوم بعد سنوات بفيلمها الأول كمخرجة، في مشهد رمزي يجسد رحلة تحقيق الحلم والإصرار على النجاح.

جولة في المهرجانات خلال شهر أكتوبر

يتزامن عرض الفيلم في الجونة مع مشاركته في أربعة مهرجانات سينمائية دولية خلال أكتوبر الجاري، وهي:

مهرجان هارتلاند السينمائي الدولي (أمريكا) من 9 إلى 19 أكتوبر.

مهرجان فيلادلفيا السينمائي (أمريكا) من 16 إلى 26 أكتوبر.

مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي (أمريكا اللاتينية) من 16 إلى 30 أكتوبر.

مهرجان طوكيو السينمائي الدولي (آسيا) من 27 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

ممثل مصر في سباق الأوسكار 2026

اُختير فيلم "عيد ميلاد سعيد – Happy Birth Day"مؤخراً لتمثيل مصر في سباق جوائز الأوسكار 2026 لفئة أفضل فيلم دولي، بعد تصويت لجنة الاختيار المصرية التي تضم نخبة من النقاد والسينمائيين، واستوفى الفيلم شروط الترشح من خلال عرضه الجماهيري المحدود في دور السينما خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الماضي، على أن يتم طرحه مجدداً خلال الفترة المقبلة بشكلٍ أوسع.

قصة إنسانية مؤثرة

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة توحة، التي تعمل خادمة صغيرة في منزل أسرة ثرية، وتنشأ بينها وبين ابنة الأسرة نيللي علاقة إنسانية مؤثرة، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً معنى الاحتفال بعيد ميلادها، إلا أنها تقرر تنظيم حفل صغير لصديقتها في محاولة لبث الفرح في حياة الآخرين، بينما تُخفي بداخلها شوقاً طفولياً صادقاً لأن تحتفل بيوم كهذا ذات مرة.

فريق العمل: جيمي فوكس يُشارك في الإنتاج

يشارك في بطولة الفيلم نيللي كريم، حنان مطاوع، الطفلة ضحى رمضان، حنان يوسف، خديجة أحمد، والعمل إنتاج مشترك بين كلّ من محمد دياب، أحمد الدسوقي، أحمد عباس، أحمد بدوي، داتاري ترنر، إلى جانب النجم العالمي جيمي فوكس الذي يشارك في الإنتاج، في تجربة استثنائية تمزج بين السينما المصرية والعالمية.

سارة جوهر صوت نسائي جديد في السينما المصرية

تُعد سارة جوهر من الأصوات النسائية الجديدة في السينما المصرية، بدأت مشوارها كمنتجة منفذة، وشاركت زوجها محمد دياب في كتابة عدد من الأعمال المهمة، أبرزها مسلسل "Moon Knight" لصالح شركة مارفل ومنصة ديزني+، كما شاركت في إنتاج أفلام "678"، "اشتباك"، و"أميرة"، قبل أن تتجه إلى الإخراج بفيلمها الأول "عيد ميلاد سعيد"، الذي وضع اسمها ضمن قائمة المخرجات الواعدات في السينما.

