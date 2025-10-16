إلين سليمان تكشف لستايل كود مع مريم أسرارها لأول مرة.. اسمها الحقيقي، أصعب المراحل وكواليس مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ستايل كود 3 مع مريم، استضفنا صانعة المحتوى السعودية إلين سليمان، في لقاء مليء بالأسرار الجمالية مع لوشن الجسم نيفيا ناتشورال غلو Nivea Natural Glow. خلال الحلقة، شاركتنا إلين محطات مميزة من حياتها، كمغامرتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان، وإقامتها لأربعة أشهر في بالي، إضافةً إلى بدايتها في عالم السوشيال ميديا. وبما أنها من المواظبات على استخدام هذا المنتج من نيفيا، تحدّتها مريم لاكتشاف مدى معرفتها بمكوّناته وتأثيراته من خلال مجموعة من الألعاب الخفيفة والطريفة.

تفاصيل مشوّقة أكثر نكتشفها معاً في السطور التالية.

من فيديو المكياج إلى السجادة الحمراء

إلين سليمان ضيفة الحلقة الجديدة من ستايل كود مع مريم 3



بما أن إلين من صانعات المحتوى اللواتي لا يظهرن كثيراً في اللقاءات، كان لا بدّ من سؤالها بدايةً عن بعض المعلومات الشخصية، مثل اسمها الحقيقي الذي كشفت أنه غيداء، لكنها اختارت اسم ألين للشهرة لأنه الأقرب إلى قلبها. وتقول ضاحكة: "لمَ لا نختار أسماءنا نحن؟" أنهت ألين دراستها في علم الأحياء، وخلال سنوات الجامعة قررت الدخول إلى عالم السوشيال ميديا عام 2016، لتكتشف بعدها شغفها في مجالي الجمال والأزياء، بدعمٍ كبير من عائلتها.

أما عن أول فيديو نشرته والذي كان سبباً في شهرتها، فكان فيديو مكياج بسيطاً، لكن ما إن نشرته حتى تابعها أكثر من عشرة آلاف شخص خلال وقت قصير، لتبدأ بعدها رحلتها في عالم الجمال والأناقة، حيث أصبحت تشارك جمهورها فيديوهات تنسيق الأزياء والمكياج.

حبها لعالم الجمال ارتبط بحلمٍ آخر هو السير على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. وفي إحدى رحلاتها رأت السجادة من بعيد، وشعرت بأنها ستسير عليها يوماً ما. وبالفعل، اشترت تذكرة للمهرجان بنفسها، نسّقت فساتينها ومجوهراتها، ودفعت 90 ألف ريال لخوض التجربة التي تصفها بأنها "استثمار مهني"، إذ فتحت أمامها أبواباً واسعة من التعاون مع كبرى العلامات التجارية. وفي العام التالي، لبّت الدعوة الرسمية للمهرجان كضيفة.

تحدثت أيضاً عن تجربتها في برنامج "يلا بنات" إلى جانب زينب العقابي وهيفاء بسيسو، موضحة أن الفرق كبير بين تقديم برنامج تلفزيوني وتصوير فيديوهات كمؤثرة على مواقع التواصل. ففي البرامج، هناك التزام بجدول تصوير صارم، وهو ما علّمها كيفية الفصل بين حياتها الشخصية والعملية، خاصة أنها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة في تلك المرحلة.

أما رحلتها إلى بالي، فكانت تجربة مختلفة تماماً، إذ قضت هناك أربعة أشهر في التأمل واليوغا ودراسة الجهاز العصبي وكيفية إعادة توازنه الطبيعي. تصفها ألين بأنها فترة نقاهة بعيدة عن صخب السوشيال ميديا والعمل، ساعدتها على استعادة شغفها ونشاطها، وتعلمت منها أهمية العيش بإيقاع هادئ ومتوازن.

وفي هذه الحلقة من ستايل كود مع مريم، تمحورت التجربة حول لوشن الجسم NIVEA Natural Glow، المعروف بتركيبته الغنية بالمكوّنات الطبيعية التي تمنح البشرة إشراقاً ونعومة ملحوظة خلال أسبوعين فقط. يحتوي اللوشن على مزيج فعّال من فيتامين C، مستخلص التوت، وعرق السوس، وهي مكوّنات تعمل على توحيد لون البشرة بشكل طبيعي، إلى جانب الترطيب العميق بفضل فيتامين E والجلسرين.

إشراقة نضارة ومرح مع نيفيا ناتشورال غلو

التحدي الأول: لعبة Behind the Glow

إلين سليمان ضيفة الحلقة الجديدة من ستايل كود مع مريم 3



في هذه الفقرة، خاضت إلين تحدّياً ممتعاً لاختبار معرفتها بمكوّنات لوشن الجسم NIVEA Natural Glow. غطّت عينيها وقدّمت لها مريم ستة أوعية تحتوي على مكوّنات طبيعية ذات روائح مميزة، ثلاثة منها موجودة فعلاً في تركيبة المنتج، وهي فيتامين C، عرق السوس، ومستخلص التوت، وثلاثة ليست كذلك: القهوة، الورد، الخيار. كان على ألين أن تشمّ كل مكوّن وتخمن إن كان ضمن التركيبة أم لا، وتمكنت من معرفة المكوّنات الصحيحة كاملة.

التحدي الثاني: لعبة 4 في 1



سلّط هذا التحدي الضوء على التأثيرات الأربعة المميزة للوشن، من خلال بطاقات وأسئلة توضح دور كل مكوّن في منح البشرة الإشراقة والترطيب والنعومة والحماية.

كشفت اللعبة عن المكونات الأساسية التالية:

فيتامين C ومستخلص التوت: يمنحان البشرة إشراقًا وتوحيدًا للّون.

عرق السوس: يساعد في تقليل البقع الداكنة.

فيتامين E والجليسرين: يمنحان ترطيبًا مكثفًا لبشرة ناعمة.

فلاتر UV: توفّر حماية من أضرار الشمس.

واجتماع هذه المكونات في تركيبة واحدة هو ما يجعل NIVEA Natural Glow Body Lotion منتجاً يمنح البشرة توهجاً طبيعياً وصحياً.

التحدي الثالث: Taste the Glow

ألين سليمان ضيفة الحلقة الجديدة من ستايل كود مع مريم 3



خُتمت الحلقة بلمسة مرحة ومنعشة عبر فقرة "ذوق الـGlow"، حيث قامت مريم وألين بتحضير عصير مستوحى من مكوّنات اللوشن نفسها — البرتقال الغني بفيتامين C، التوت، وعرق السوس — للتأكيد على أن الإشراقة الحقيقية تبدأ من الداخل كما من الخارج. وكانت المفاجأة أن طعم العصير المستوحى من نيفيا ناتشورال غلو كان منعشاً ولذيذاً جداً، تماماً كإحساس البشرة بعد استخدام المنتج.

