شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للتنمية الصناعية تعقد اجتماع الجمعية العامة 6 نوفمبر لمناقشة زيادة رأس المال 122% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي وقع تحت ضغوط من تحذيرات بشأن تباطؤ الذكاء الاصطناعي وتقييم قرار حكومي صيني جديد.



وقد دفع الارتفاع الكبير في أسعار النحاس المصاهر الصينية إلى تكثيف صادراتها إلى الخارج، مدفوعةً بمستويات الأسعار شبه القياسية في لندن، في الوقت الذي تُضعف فيه التكاليف المرتفعة شهية المشترين المحليين، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة بلومبرج.



وقالت مصادر مطلعة على الخطط – طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها مناقشة معلومات غير علنية – إن مصهرين صينيين كبيرين يقومان بترتيب شحنات فورية تصل إلى 25 ألف طن إلى المخازن الجمركية ومستودعات آسيوية تخضع لرقابة بورصة لندن للمعادن، على أن تُسلّم خلال الأسابيع المقبلة.



من ناحية أخرى، يحذّر محللون في شركة ترافيغورا (Trafigura) من أن أسعار النحاس العالمية قد تتعرض لمخاطر هبوط محتملة، في حال شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تباطؤًا بعد موجة النمو الحاد التي تشهدها الصناعات المرتبطة به.



ويأتي هذا التحذير في وقت يعيد فيه النقص العالمي في النحاس تشكيل المشهدين المالي والصناعي، بل والجيوسياسي أيضًا، مع تسارع الطلب الناتج عن التحول نحو الطاقة النظيفة والتقدم التكنولوجي بوتيرة تفوق بكثير نمو الإمدادات.



فمع توسّع مبادرات الطاقة المتجددة، وانتشار المركبات الكهربائية، وتسارع عمليات التحول الرقمي حول العالم، تشير التوقعات الخاصة بأسعار النحاس إلى أن الطلب على النحاس المكرر قد يقفز من نحو 27 مليون طن في عام 2024 إلى ما يصل إلى 50 مليون طن بحلول عام 2035.



ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة ومؤسسة إس آند بي غلوبال (S&P Global)، فإن هذا النمو يعكس اختلالًا هيكليًا واسع النطاق بين العرض والطلب، قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية تمتد عبر قطاعات متعددة.



النحاس: ركيزة لا غنى عنها في الاقتصاد الحديث



تُعد الموصلية العالية والمتانة الفريدة للنحاس من الخصائص التي تجعل منه عنصرًا لا يمكن استبداله في أنظمة الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة، والإلكترونيات المتقدمة.



ومع تشديد السياسات المناخية حول العالم، ارتقت أهمية النحاس من مجرد سلعة صناعية إلى ركيزة أساسية في اقتصاد التحول العالمي نحو الاستدامة والطاقة النظيفة.



وتتوقع البنك الدولي أن يرتفع إنتاج المعادن – وفي مقدمتها النحاس – بنسبة تقترب من 500% بحلول عام 2050 لتلبية الأهداف المناخية الطموحة.



وبحسب محللي الأسواق، ينبغي على المستثمرين النظر إلى النقص العالمي في النحاس ليس بوصفه دورة سعرية مؤقتة، بل تحولًا هيكليًا طويل الأمد يعيد صياغة الطريقة التي تُبنى وتُشغّل بها الاقتصادات الحديثة.



هذا، وانخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 5.00 دولار للرطل.