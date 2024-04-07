شكرا لقرائتكم خبر عن دريمز يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق دريمز الغانى تذكرة الصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل مع الملعب المالى بهدف لمثله مستفيدًا من الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وذلك في إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وينتظر دريمز الغانى الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.