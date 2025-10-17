ما حقيقة وفاة الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:00 صباحاً - تصدر خبر وفاة الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس في الساعات القليلة الماضية الترند حيث تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي التركية. إذ أثارت هذه المزاعم حول وفاته مخاوف وقلق محبيه، وبدأت التساؤلات: هل مات فعلًا إبراهيم تاتليسس؟ أم لايزال على قيد الحياة؟ ما هي حالته الصحية؟ وسرعان ما سادت منشورات مجهولة المصدر بعنوان "إبراهيم تاتليسس في ذمة الله" ووصلت إلى قائمة الأكثر تداولًا. فلطالما شكلت حياة إبراهيم تاتليسس البالغ من العمر 73 عامًا، مثار جدل وأصبحت صحته تشغل محبيه ومتابعيه بسبب محاولات اغتيال تعرض لها في السابق وحادث السير الذي تعرض له في العام 2022. علمًا أن شائعات وفاته انتشرت مراتٍ عديدة من قبل.

إبراهيم تاتليسس بخير ويتمتع بصحة جيدة



يعدّ الفنان إبراهيم تاتليسس أحد أبرز رموز الفن التركي ويلقب بـ"الامبراطور". فهو مطرب صاحب صوت استثنائي فريد وملحن وممثل تركي. ويحظى بشهرة كبرى ليس على الصعيد التركي فقط إنما العربي أيضًا بفضل صوته الجميل وأغانيه الناجحة. وفيما انتشرت شائعة وفاة إبراهيم تاتليسس بسرعة، ذهب الكثيرون إلى حد تصديق هذه المزاعم حتى أن البعض منهم قام بتقديم التعازي بوفاته. وبقيت هذه الشائعة لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو معلومات موثقة. إلا أن تقارير صحفية تركية، أكدت أن مصادر مقربة من عائلة إبراهيم تاتليسس دحضت هذه المزاعم وأن شائعة وفاته مغرضة ولا أساس لها من الصحة. وأفادت هذه المصادر أن إبراهيم تاتليسس لا يزال على قيد الحياة وهو بخير ويتمتع بصحة جيدة وأنه يستريح في منزله ولا يعاني من أي مشاكل صحية. ودعت هذه المصادر لعدم تصديق هذه الشائعات.

وكان الفنان إبراهيم تاتليسس الملقب بـ"الإمبراطور" والذي سجل 42 ألبومًا غنائيًا وشارك بحوالي 30 فيلمًا يلقب بإيبو Ibo، إذ قدم برنامج Ibo Show الشهير في تركيا على عدة محطات تلفزيونية خاصة، تعرض لمحاولات اغتيال عدة حيث أصيب في العام 1990 برصاصة في قدمه، وفي العام 1998 نجا من محاولة قتل أخرى ولكنه لم يصب بأذى، وفي العام 2011 تعرض لمحاولة اغتيال أثناء خروجه من برنامجه التلفزيوني Ibo Show، ما أثّر على صحته الجسدية وتسبب له في صعوبات في الكلام والحركة حيث خضع لفترة نقاهة طويلة. وتعافى بعد فترة علاج وإعادة تأهيل طويلة. وأيضًا نجا عام 2022 بأعجوبة من الموت في حادث سير خطير تعرض له في بودروم حيث أصيب بجروحٍ بالغة، وعولج من كسر في قدمه وتعافى.

من هو إبراهيم تاتليسس؟



ولد إبراهيم تاتليسس وهو اسمه الحقيقي في شانلي أورفا في تركيا في الأول من يناير من العام 1952. وهو يعتبر أحد أشهر مطربي الفولكلور الشعبي في تركيا، عانى إبراهيم تاتليسس في صغره من ضائقة عائلية مالية. ولكن بدأ يعرف الشهرة في ريعان شبابه. وشكلت أغنية Ayısında Kundura "آيسيندا كوندورا" ميلاده الفني. فهذه الأغنية الشعبية التي غناها إبراهيم تاتليسس عام 1973 وحققت شهرته، تنتمي إلى منطقة شانلي أورفا. اكتسب إبراهيم تاتليسس بفضل هذه الأغنية التي أحدثت ضجة، شهرة واسعة في جميع أنحاء تركيا.

إلى جانب مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات مع العديد من الألبومات التي قدمها ومشاركته في الكثير من الأفلام، يعدّ إبراهيم تاتليسس رجل أعمال ناجح. أسس تاتليسس إمبراطورية ثرية حقيقية. إذ لا تقتصر ثروته على أرباحه الموسيقية فحسب إنما أثبت اسمه اللامع الناجح من خلال استثماراته في قطاعات عدة. فهو يملك العديد من العقارات وسلسلة مطاعم وفنادق ومنتجعات سياحية وشركات ومتاجر ألبسة وأسطول سيارات فاخر. ويسجل لتاتليسس نشاطه في قطاع الإعلام، حيث كان له حضور إعلامي من خلال قنوات تلفزيونية وإذاعية أسسها تاتليسس في التسعينيات من القرن الماضي.

