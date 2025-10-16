في القاهرة وإيطاليا .. أروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 10:03 مساءً - عبرت الفنانة، عن سعادتها بحضور حفل افتتاح الدورة الثامنةوكشفت مفاجأة عن حياتها الشخصية بإعلان موعد حفل زفافها، المقرر عقده يوم 28 نوفمبر المقبل بالقاهرة ويعقبه حفل آخر في إيطاليا مسقط رأس العريس.وقالت أروى جودة بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "جوزي منعني أدخل المطبخ عشان هو بيطبخ أحسن مني".وعلى الصعيد الفني، أكدت أروى جودة أنها تستعد بقوة لموسم دراما رمضان 2026، حيث تفاضل حاليا بين مشروعين، مؤكدة : الاتنين أحلى من بعض.وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بمقطع فيديو لاستعادة لحظات تكريم نخبة من النجوم في الدورات السابقة، لتتبعه مقدمة بصوت الإعلامي أنس بوخش، الذي رافق الجمهور طوال الحفل بصوته الدافئ وحضوره الهادئ، مؤديًا سلسلة من التعليقات الصوتية التي شكّلت الخيط الإنساني للحفل.ويُكرمفي دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لمساهماتها الفنية والإنسانية.تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيريًا في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

وسبق أن احتفلت أروى جودة بعقد قرانها يوم 20 يناير 2025 دون إقامة حفل زفاف؛ حيث اقتصر الزفاف على عقد القران في وزارة العدل المصرية، لاسيما وأن زوجها يحمل جنسية غير المصرية، كما ظهرت أروى بدون فستان زفاف، مكتفية بارتداء الطرحة البيضاء، ونشرت عدداً من الصور التي تجمعها بزوجها داخل مكتب توثيق الزواج وكذلك على كوبري قصر النيل في مصر.

وحرصت أروى جودة على توضيح سبب عدم ارتدائها فستان الزفاف الأبيض وقت احتفالها بزواجها بعدما أثيرت العديد من التساؤلات وقتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية، زي أنتِ ليه مالبستش فستان، وليه أنتم مش متشبكين.. إحنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح"، مازحة بقولها: "بس على الأقل كنت حاطة رموش".

