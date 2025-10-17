آل الشيخ لـ"دوت الخليج": المملكة تسعى لنشر الإسلام الوسطي المعتدل في شتى أنحاء العالم

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لنشر الإسلام الوسطي المعتدل القائم على التسامح والمحبة والسلام، وخدمة قضايا المسلمين في شتى أنحاء العالم.

جاء ذلك عقب لقاء الوزير آل الشيخ للمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزيتش، والوفد المرافق له اليوم بمكتبه في محافظة جدة.

وأضاف آل الشيخ أن الشيخ رفعت فيزيتش يُعد من الشخصيات المؤثرة في دول البلقان، وله مواقف مشرفة في دعم المملكة ومساندتها في مختلف المحافل، مشيراً إلى حرصه على التعاون في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية، وخدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الاعتدال والوسطية الذي تنتهجه المملكة.

وأوضح أن من ثمار هذا التعاون المبارك ما تحقق من إنجازات في جمهورية الجبل الأسود، من بينها إتمام بناء عدد من المساجد، وتوسيع نطاق العمل الدعوي المشترك بين الوزارة والمشيخة الإسلامية، مؤكداً أن المسلمين في الجبل الأسود يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والثقافة، وأن العلاقات بين الجانبين تتسم بالاحترام والتقدير المتبادل.

وأعرب آل الشيخ عن اعتزازه الكبير بمنحه وسام التسامح والسلام لعام 2023، لقاء الجهود المبذولة في نشر العلم والسلام والتسامح والتعايش وبناء جسور التعاون مع القادة الدينيين حول العالم في مواجهة الكراهية من قبل دولة رئيس وزراء الجبل الأسود الدكتور دريتان أبازوفيتش، مؤكداً أن هذا الوسام يُعد تقديراً للمملكة العربية السعودية وجهودها الريادية في نشر الإسلام المعتدل القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية، ومحاربة الغلو والتطرف، مشيراً إلى أن هذا التكريم ليس له وحده بل هو وسام لكل مواطن سعودي يفخر بخدمة دينه ووطنه وقيادته الرشيدة، التي جعلت من المملكة منارة للوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.

من جانبه، أكد رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزيتش أن المملكة العربية السعودية تمثل قبلة المسلمين ومركز الثقل الإسلامي في العالم، وتعد ذات أهمية كبيرة لجميع المسلمين، ولا سيما لمسلمي الجبل الأسود.

وأفاد بأن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين المسلمين في الجبل الأسود والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن زيارة الوزير آل الشيخ إلى الجبل الأسود سابقاً أثمرت عن إنجاز عددٍ من المشاريع المهمة التي تخدم المسلمين هناك، مبيناً أن التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية يُسهم في دعم العمل الدعوي وتعزيز قيم الإسلام السمحة.