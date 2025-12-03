رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاقية سلام غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن غداً، رئيسَي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتوقيع «اتفاقية السلام التاريخية» التي تم التوصل إليها بوساطة الرئيس الأميركي، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أمس.

وتهدف الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين البلدين الأفريقيين في نهاية يونيو في واشنطن، إلى وضع حد للنزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، المنطقة الحدودية الغنية بالموارد الطبيعية، التي تشهد نزاعات مسلّحة منذ ثلاثة عقود. ومنذ يناير، تصاعدت أعمال العنف مع سيطرة حركة إم 23 المسلحة، على مدينتي غوما وبوكافو.

وفي كينشاسا، أشارت الناطقة باسم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تينا سلاما، إلى توجه الأخير غداً إلى واشنطن لإبرام اتفاق السلام مع رواندا.

وقالت: «سيكون هناك أيضاً اتفاق للتكامل الإقليمي الذي لطالما رغب فيه الرئيس منذ توليه السلطة، لكن احترام الاتفاقات يتطلب احترام سيادة بلدنا، وانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية، وإعادة بناء الثقة المتبادلة».

من جهته، أكد وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونجيريهي، أن الرئيس بول كاغامي سيزور واشنطن، من دون الخوض في التفاصيل.

والخميس الماضي اتهم كاغامي السلطات الكونغولية بتأخير توقيع اتفاقية السلام هذه.

ورغم التقدم المحرز، تبادل الجيش الكونغولي وحركة إم 23 المسلحة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

في بداية نوفمبر، أقر البلدان بعدم إحراز تقدم، وتعهّدا بمضاعفة الجهود لتنفيذ اتفاقية السلام بواشنطن، وفق بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأميركية. وفي منتصف نوفمبر، وقعت كينشاسا وحركة إم 23 في قطر خارطة طريق تمهيدية لاتفاقية سلام في شرق الكونغو الديموقراطية.