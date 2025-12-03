الصحة.. منظومة متكاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

شهد القطاع الصحي في الإمارات، قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، خلال عام 2025، عبر منظومات وقائية وعلاجية ورعائية متقدمة وحزمة من المبادرات والبرامج الوطنية؛ بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية في العالم بحلول 2031. وعملت الجهات الصحية، خلال العام الرابع والخمسين من عمر «دولة الاتحاد»، على تعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وترسيخ النموذج الوقائي القائم على جودة الحياة، ضمن رؤية متكاملة تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».

ركزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال الشراكات المحلية والعالمية، على توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وإعادة هندسة خدماتها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يضمن تجربة أكثر سهولة وتأثيراً للمتعاملين.

وأطلقت الوزارة أول إطار وطني شامل لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصحي؛ بهدف توحيد منهجيات جمع وتحليل بيانات الإنفاق على البحوث الصحية، بما يتوافق مع معايير «اليونسكو»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لدعم التخطيط وصنع القرار، من خلال قياس أدق للمؤشرات، مثل نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت الوزارة مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون مع الجهات الصحية كافة في الدولة، توفر جميع خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية ضمن نظام رقمي موحد يبسط الإجراءات، ويقلل الزمن والجهد للحصول على التراخيص. وتسهم في تسهيل انتقال الكوادر الصحية بين الجهات، وتوحيد سياسات الاستقطاب والاعتماد المتبادل. كما أعلنت الوزارة مشروعاً للتدقيق الذكي على المخططات الهندسية للمنشآت الصحية بالذكاء الاصطناعي، لرفع سرعة ودقة المراجعة الهندسية، ودعم مبادرة تصفير البيروقراطية، وتعزيز سلامة وجودة البنية التحتية الصحية.

الابتكار الصحي وشهد القطاع الصحي في العام الحالي، ترسيخ ريادة الابتكار الصحي، وفي هذه الإطار فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة «تمكين الابتكار» وشهادة «مؤسسة حكومية مبتكرة معتمدة» من المعهد العالمي للابتكار، تقديراً لدورها في دعم وتطوير الابتكار في القطاع الصحي. كما نظمت الوزارة منتدى وطنياً لأخلاقيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة، بمشاركة دائرة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي، جامعة الإمارات، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

كبار السن

جاء كبار السن على رأس أولويات القطاع الصحي لعام 2025، الذي شهد إطلاق الخطة الوطنية المتكاملة لصحة كبار السن، مترافقة مع حملة توعية تحت شعار «خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية».

خريطة طريق

ركّز القطاع الصحي في العام الجاري، على إعادة تصميم الخدمات الصحية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خريطة طريق جديدة لإعادة تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الحيوية وتقليص متطلباتها بنسبة 50 % ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».