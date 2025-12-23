شكرا لبحثكم عن خبر قبائل المهرة تعقد مخيمًا قبليًا في الغيضة وترفض الزج بالمحافظة في الصراع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتشدت قبائل محافظة المهرة، اليوم، في المخيم القبلي الذي عُقد بمدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، في موقف قبلي جامع عبّر عن الرفض القاطع لجرّ المهرة إلى دائرة الصراع، والتأكيد على الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها الاجتماعية.

وخلال المخيم، شددت القبائل على أهمية تمكين أبناء المهرة من إدارة شؤون محافظتهم بأنفسهم، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ خصوصية المحافظة التي عُرفت تاريخيًا بالسلم والتعايش.

كما أعلنت القبائل دعمها لقوات درع الوطن المهرية، معتبرة إياها قوة وطنية تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المحافظة من أي محاولات لزعزعة السكينة العامة.

ووجّه المشاركون الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على دعمها للجهود المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار بمحافظة المهرة، ومساندتها للمؤسسات الأمنية بما يعزز من استتباب الأمن وخدمة المواطنين.

وشارك في المخيم القبلي عدد من قبائل المهرة، أبرزها: قبيلة الزويدي، والجدحي، والدحيمي، والسليمي، والعوبثاني، وساهل، ومسمار، ومغفيق، وسعتين، والعرش، وحيدره، ويسهول، ومحامد، وقميصت، وبلحاف، إلى جانب قبائل مديرية حوف وعقيد.

وأكدت الكلمات والبيانات الصادرة عن المخيم أن المهرة ستبقى بعيدة عن الصراعات، وأن قبائلها ستقف صفًا واحدًا في الدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، داعين جميع الأطراف إلى احترام إرادة أبناء المحافظة وعدم الزج بها في أي توترات.