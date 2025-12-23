شكرا لبحثكم عن خبر طيران حربي يلقي قنابل دخانية في سماء المهرة بالتزامن مع مباحثات سعودية–عُمانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت سماء محافظة المهرة، اليوم، تحليق طيران حربي أقدم على إلقاء قنابل دخانية في عدد من المناطق، في مشهد أثار حالة من القلق في أوساط المواطنين، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مباحثات أُجريت مؤخرًا بين قائد سلاح الجو السعودي ونظيره العُماني، ما دفع مراقبين إلى ربط هذه التحركات الجوية بسياق إقليمي تشهده المنطقة، في ظل متغيرات سياسية وأمنية متسارعة.

وتُعد محافظة المهرة، المحاذية لسلطنة عُمان، من المحافظات اليمنية المسالمة التي ظلت بعيدة عن دائرة الصراع، حيث عُرفت عبر تاريخها بالاستقرار الاجتماعي والتعايش السلمي، الأمر الذي يجعل أي محاولات لجرّها إلى مربع التوتر والعنف مصدر قلق واسع لدى أبنائها.

وأكدت مصادر محلية وأصوات اجتماعية على أهمية اضطلاع أبناء المهرة ومشائخها ووجهائها بدورهم الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار محافظتهم، ورفض أي محاولات لزجّها في صراعات لا تخدم مصالحها ولا مصالح اليمن عمومًا.

وشددت تلك الأصوات على ضرورة تغليب الحكمة وضبط النفس، والعمل على حماية النسيج الاجتماعي للمهرة، بما يضمن بقاءها واحة للأمن والسلام، بعيدًا عن تداعيات الصراعات الإقليمية والتجاذبات السياسية.