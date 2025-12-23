شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ينخفض بأكثر من 1% مع ضعف السيولة قبيل نهاية العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وتباطأ الاقتصاد الكندي في أكتوبر وسط تراجع في قطاع التصنيع، في وقت يتوقع فيه اقتصاديون نموًا اقتصاديًا «ضعيفًا» مع دخول عام 2026 قبل تعافٍ تدريجي لاحقًا.

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، يوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.3% في أكتوبر.

وتراجعت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.7%، وكان قطاع التصنيع هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض. وذكرت الهيئة أن إنتاج قطاع التصنيع تراجع بنسبة 1.5% خلال الشهر.

وسجلت صناعات السلع المعمرة انكماشًا بنسبة 2.3% خلال الشهر، معكوسةً نموًا بلغ 2.2% في سبتمبر، وقاد هذا التراجع انخفاض حاد بنسبة 6.9% في تصنيع الآلات.

كما انخفض تصنيع منتجات الأخشاب بنسبة 7.3%، مسجلًا أكبر تراجع له منذ أبريل 2020. وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن ذلك جاء نتيجة انخفاض بنسبة 9% في نشاط المناشير وحفظ الأخشاب، وهو ما يعكس تباطؤ الإنتاج بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية على الأخشاب الكندية دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.

وقال مارك إركولاو، كبير اقتصاديي بنك TD، في مذكرة، إن الانكماش العام في أكتوبر جاء متوافقًا مع التوقعات، مضيفًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يسير عند مستوى «شبه مستقر».

وأشارت الهيئة إلى أن تقديرها المبدئي لشهر نوفمبر يظهر زيادة بنسبة 0.1%، مدعومة بارتفاع النشاط في قطاعات التعليم والإنشاءات والنقل.

وقال إركولاو: «القطاعات المتأثرة بالرسوم الجمركية أظهرت بعض الضغوط في أكتوبر بعد تعافٍ تدريجي خلال الأشهر السابقة». وأضاف: «من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العام ضعيفًا خلال الربع أو الربعين المقبلين قبل أن يتعافى تدريجيًا على المدى المتوسط».

وأوضحت الهيئة أن قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز انكمش بنسبة 0.6% في أكتوبر، وهو ما عوّض بأكثر من مرة التوسع الذي شهده في سبتمبر.

كما سجل قطاع الإنشاءات تراجعًا لأول مرة منذ ستة أشهر خلال أكتوبر، حيث ساهمت أنشطة الهندسة والبناء بشكل رئيسي في هذا الانخفاض.

وأثّر إضراب المعلمين على مستوى مقاطعة ألبرتا — والذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع — على إجمالي أداء القطاع العام، ما أدى إلى تراجع هذا القطاع بنسبة 0.3% في أكتوبر.

وقال أندرو غرانثام، كبير اقتصاديي بنك CIBC، في مذكرة: «يبدو أن الاقتصاد الكندي قد دخل مجددًا في مسار تراجعي خلال الربع الرابع».

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7302.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6697.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجلت نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% في الربع الثاني، وفي مقابل توقعات بنمو نسبته 3.3%.

ووفقًا لأداة "فيدووتش"، تراجع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير إلى 13.3%، مقارنة بـ 19.9% أمس و24.4% قبل أسبوع.

وعلق المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض والمرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن هاسيت على هذه البيانات قائلاً إنها رائعة وأثنى أيضاً على قوة سوق العمل.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مرشحه للفيدرالي يجب أن تكون سياساته النقدية وقراراته متوافقة معه، أي مع ترامب.