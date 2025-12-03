سالم بن سلطان القاسمي يحضر حفلاً برأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، الاحتفالية الوطنية الخاصة، التي أقامتها عائلة المغفور له علي يوسف الشعرون الشميلي في منطقة شمل جلفار برأس الخيمة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة.

حضر الاحتفالية، سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك برأس الخيمة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين وأبناء القبائل.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 يمثل ذكرى عزيزة على القلوب، تحمل في طياتها تاريخ دولتنا وما حققته من نماء ورخاء، وهو يوم يحمل الكثير من قيم الوفاء والاعتزاز بروح الانتماء لهذه الأرض الطيبة.