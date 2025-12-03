"الناتو" يبدي تفاؤلاً بنجاح المبادرة الأميركية للسلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بنجاح المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال روته لوسائل الإعلام في بروكسل: "أنا واثق من أن هذه الجهود المستمرة ستعيد السلام إلى أوروبا في نهاية المطاف".

وأكد أنه مع استمرار المعارك، لا تزال كييف تعتمد على المساعدات العسكرية.

وتابع الأمين العام للناتو: "أتوقع أن يعلن الحلفاء عن مساهمات جديدة في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى مبادرة تمويل قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.

وجاءت تصريحات روته قبل يوم من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في العاصمة البلجيكية.