شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة، استعداداً لخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد .

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.



خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" – محمد عاطف - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفاً على نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.