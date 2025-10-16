منة شلبي تتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي من يسرا بافتتاح مهرجان الجونة 2025

يسرا تُسلم منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي

النجوم بحفل إفتتاح الدورة الـ 8 من مهرجان الجونة السينمائي

تفاصيل حفل إفتتاح الدورة الـ8 من مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أكتوبر 2025 11:09 مساءً - شهد حفل إفتتاح الدورة الثامنة منتكريم الفنانةبجائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية والسينمائية والتي إستمرت على مدار ما تجاوز العشرونا عامًا.وخلال حفل الإفتتاح قدمت الفنانة يسرا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانة منة شلبي، والتي صعدت إلى المسرح وتسلمت الجائزة وسط حالة من السعادة والتصفيق من حضور الحفل.وخلال تسلمها للجائزة وجهت الفنانة منة شلبي الشكر للفنانة يسرا على تقديمها للجائزة ولإدارة المهرجان، وأكدت خلال كلمتها بأنها منذ 25 عامًا كانت تحلم أن تتسلم دعوة لحضور مهرجان تحمل إسمها واليوم تُحقق حلمها.كما أكدت خلال كلمتها بأنها كانت محظوظة حينما تعاونت مع نجوم كبار مثل محمود عبد العزيز، يسرا، محمود حميدة، إلهام شاهين والعديد من الفنانين كما أنها وجهت الشكر لكافة المُخرجين الذين عملت معهم.يُمكنكم قراءة:وإختتمت منة شلبي كلمتها بإهداء الجائزة للمُخرج رضوان الكاشف والذي كانت قد قدمت معه أول أفلامها السينمائية "الساحر"، وأيضًا لوالدتها ووجهت إليها الشكر.وكان قد بدء منذ قليل توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير على السجادة الحمراء لحضور حفل إفتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تستمر فعالياتها حتى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية»، وقد تواجدت عدسة "الخليج 365" هناك لتنقل لكم كافة تفاصيل حفل الإفتتاح.وجاء من أول الحضور إلى السجادة الحمراء لإفتتاج الدورة الـ 8 من مهرجان الجونة السينمائي الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة إلهام شاهين وكل من الفنانات مي سليم، الفنانة ميس حمدان، درة، فيما جاء من ابرز الحضور أيضًا عدد كبير من فنانين وصُناع السينما المصرية والعربية والعالمية.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)فيما جاء من أول الحضور أيضًا عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، الفنانات ياسمين العبد، ميار الغيطي.وكانت قد اختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم الافتتاح، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025 حيث فاز بثلاث جوائز كبرى: أفضل فيلم روائي دولي، وأفضل سيناريو دولي، وجائزة "نورا إيفرون" لأفضل مخرجة.ويأتي من الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان، ومن تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، الذي شارك أيضًا في إنتاج العمل مع مجموعة من المنتجين المصريين والعالميين، بينهم النجم الأمريكي جيمي فوكس.وسيتم عرض الفيلم بحضور صناعه، لتروي حكاية الطفلة "توحة" التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتحلم بعيد ميلاد يخصها، فتقرر أن تصنع الفرح لغيرها علّها تكتشفه لنفسها.

