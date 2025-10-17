هكذا تظهر مرام علي في أولى تجاربها بالدراما المصرية مسلسل 2 قهوة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - تترقب الفنانة السورية مرام علي عرض مسلسلها المصري الأول "2 قهوة"، الذي انتهت مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده، تمهيدًا لعرضه في ديسمبر المقبل. ويشكّل العمل انطلاقتها الأولى في الدراما المصرية، بالتزامن مع خوضها تجربتها السينمائية الأولى في مصر من خلال فيلم "الحارس" أمام النجم هاني سلامة.
قد تحبين قراءة.. أحدثهم معتصم النهار.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية تعرفوا إليهم
مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، مي القاضي، محسن محيى الدين، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.
إقرئي أيضاً.. من السعودية ولبنان وتونس والإمارات.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية
وعلى مستوى السينما، تخوض الفنانة مرام علي، أولى تجاربها في السينما المصرية خلال فيلم "الحارس" مع الفنان هاني سلامة، والذي تم استئناف تصويره مطلع هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، ويشارك في بطولة ميرهان حسين، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز ومحمد مهران ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى،
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
قص حب تجمع مرام علي وأحمد فهميوتظهر مرام علي خلال أحداث مسلسل "2 قهوة" بشخصية فتاة تعمل في كافيه، تتعرف على أحمد فهمي الذي يعمل أستاذ جامعي ويقدم برنامج تليفزيوني، وتدخل معه في قصة حب ولكنهما يواجهان العديد من الصعوبات خاصة مع طليقة فهمي التي تجسدها الفنانة مي القاضي مع وجود طفلة له منها وتتطور الأحداث بعد ذلك لنرى كيف ستكون نهاية القصة؟.
https://www.instagram.com/p/DKKiq7bNbSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKKiq7bNbSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKKiq7bNbSO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قد تحبين قراءة.. أحدثهم معتصم النهار.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية تعرفوا إليهم
مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، مي القاضي، محسن محيى الدين، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.
ردود الأفعال حول مسلسل "سلمى"في نفس السياق، تتابع مرام علي ردود الأفعال على مسلسلها "سلمى" الذي يتم عرضه حالياً ويجمعها بالفنان نيقولا معوض، ويتناول قصة قصة سلمى، وهي أم شابة تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها جلال في ظروف غامضة. تجد نفسها مضطرة لتربية طفليها وسط الفقر والصدمات والوحدة، فتجسد رحلتها نموذجًا إنسانيًا عميقًا لمعاناة الأمهات العربيات اللواتي يواجهن قسوة الحياة بثبات.
https://www.instagram.com/p/DNOTgE1tefX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DNOTgE1tefX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DNOTgE1tefX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. من السعودية ولبنان وتونس والإمارات.. وجوه عربية تضيء الشاشة المصرية
وعلى مستوى السينما، تخوض الفنانة مرام علي، أولى تجاربها في السينما المصرية خلال فيلم "الحارس" مع الفنان هاني سلامة، والذي تم استئناف تصويره مطلع هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، ويشارك في بطولة ميرهان حسين، أحمد الرافعي، هبة عبد العزيز ومحمد مهران ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى،
صناع المحتوى والتأثيرات المظلمة لوسائل التواصل الاجتماعيتتمحور قصة فيلم "الحارس" حول التأثيرات المظلمة لوسائل التواصل الاجتماعي على حياة صناع المحتوى. ويستكشف الفيلم كيف يصبح هؤلاء مشاهير فجأة ويجنون ثروات طائلة، كل ذلك في إطار مشوق ومليء بالغموض.، ويجسد هاني سلامة خلال الأحداث شخصية دكتور جامعي، ويخترق عالم الدارك ويب ويدخل في صراعات كبيرة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».