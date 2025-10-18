بطولة فرنسا: سان جرمان يقلب تخلفه أمام ستراسبورغ إلى تعادل 3-3

الرياص - اسماء السيد - باريس : قلب باريس سان جرمان تخلفه 1 3 امام ضيفه ستراسبورغ مفاجأة الموسم، الى تعادل 3 3 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع سان رصيده الى 17 نقطة في الصدارة لكنه بات مهددا بالتنازل عن المركز الاول في حال فوز مرسيليا (15 نقطة) على لوهافر السبت، او فوز ليون على نيس في اليوم ذاته، في حين صعد ستراسبورغ الى المركز الثاني موقتا مع 16 نقطة.

على ملعب "بارك دي برانس"، عاد الى التشكيلة الأساسية في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، الجناحان ديزيريه دويه وبرادلي باركولا بعد غياب بداعي الإصابة، لكن الأول شغل مركزا في وسط الملعب بسبب الغيابات المؤثرة في هذا الخط لعدم وجود البرتغاليين فيتينيا وجواو نيفيش والاسباني فابيان رويس. في حين استمر غياب المهاجم عثمان ديمبيليه صاحب الكرة الذهبية لعدم تعافيه من الاصابة.

كما وضع المدرب الإسباني لويس إنريكي الظهيرين المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو منديش على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال النافذة الدولية الأخيرة.

أما ستراسبورغ، مفاجأة الموسم بحلوله ثالثا حاليا، فقاده مهاجمه الأرجنتيني خواكين بانيشيلي.

افتتح اصحاب الارض التسجيل مبكرا بعد كرة مشتركة بين دويه وباركولا أنهاها الأخير بتسديدة بيسراه داخل الشباك (6).

رد ستراسبورغ عن طريق الأرجنتيني خواكين بانيشيلي الذي سدد كرة بالكعب كان لها حارس سان جرمان لوكا شوفالييه بالمرصاد، ثم حاول الباراغوياني خوليو إنسيسو لكن شوفالييه تدخل مرة جديدة (11).

ونجح ستراسبورغ في ادراك التعادل عندما مرر العاجي غيلا دويه شقيق ديزيريه كرة عرضية ارتقى لها بانيشيلي وأودعها برأسه داخل الشباك (26).

ثم تقدم الضيوف عبر البلجيكي دييغو موريرا بتسديدة زاحفة من مشارف منطقة الجزاء (41).

وفي مطلع الشوط الثاني سجل ستراسبورغ هدفه الثالث بواسطة بانيشيلي بتسديدة بيمناه بعد تمريرة من موريرا (49).

وانفرد الأرجنتيني بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف متقدما بفارق هدفين عن مهاجم موناكو الإسباني أنسو فاتي.

شعر سان جرمان بحراجة الموقف، فرمى بكل ثقله لتعديل النتيجة ونجح في تقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة حارس ستراسبورغ البلجيكي مايك بندرز لدويه داخل المنطقة، فانبرى لها البرتغالي غونسالو راموش (58).