مقتل 14 مدنياً بهجوم إرهابي في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - باماكو (وكالات)

قتلت مجموعة إرهابية 14 مدنياً في بلدة «ليري» بوسط مالي خلال الأيام الأخيرة، على ما أفادت مصادر محلية وعسكرية. وتواجه مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية حادة تغذيها هجمات إرهابية. وقال مسؤول محلي أمس: «شنّت جماعة إرهابية هجوماً الاثنين، وخطفت 12 شخصاً ثم قتلتهم».

وأضاف: «إنّ راعيين خُطفا قبل 4 أيام من الهجوم عثر على جثتيهما على بعد بضعة كيلومترات من المدينة»، مشيراً إلى أنّ الإرهابيين اتهموا هذين المدنيين بالتواطؤ مع القوات المسلحة المالية.

وقال مصدر في الأمم المتحدة: «تلقينا معلومات تفيد بمقتل 14 مدنياً، وقد فرّ مئات الأشخاص خلال الساعات الـ 48 الفائتة».

وفي بقية أنحاء البلاد، كثّف المسلحون الضغط على المجلس العسكري في مالي منذ سبتمبر عبر فرض حصار على بلدات عدة وعلى شاحنات لنقل الوقود.