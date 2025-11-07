سعر اليورو مقابل الدولار يعيد اختبار مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-11-2025

تراجع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد إعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري عند 1.1550، عقب سلسلة من المكاسب المتواصلة التي تمكن خلالها الزوج من تصحيح جزء من الاتجاه الهابط الرئيسي على المدى القصير، بدعم من تحركاته بمحاذاة خط الميل الصاعد.

ورغم هذا التعافي النسبي ما تزال الضغوط السلبية قائمة بفعل استمرار التداول أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق مبالغ فيها من التشبع الشرائي، مما يرفع احتمالات عودة الضغوط البيعية ما لم ينجح السعر في اختراق واضح للمقاومة المذكورة.

