سعر الفضة يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 07-11-2025

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بذلك مستوى الدعم الحالي 0.6480، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً محتملاً لنا بتقاريرنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته محاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع بيعي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل