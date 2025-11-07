- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 07-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-07 03:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بذلك مستوى الدعم الحالي 0.6480، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً محتملاً لنا بتقاريرنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته محاذاة خط ميل فرعي شديد الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع بيعي.
