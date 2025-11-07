سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 07-11-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليقترب من كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 100,000 دولار، في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل سلبي يعزز هذا المسار، كما يواصل البتكوين التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي الضغوط السلبية قائمة ويحدّ من فرص الارتداد.

ومع ذلك تظهر بوادر فنية قد تدعم محاولات الاستقرار، حيث بدأت مؤشرات القوة النسبية بتكوين تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي ملحوظة، هذه الإشارات قد تقلل من وتيرة الهبوط في الأجل القريب، لكنها تبقى بحاجة لتأكيد باختراق مستويات مقاومة محورية قبل الحديث عن انعكاس واضح للاتجاه.

