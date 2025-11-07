سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 07-11-2025

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد الزوج بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 1.4130، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثره بالدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

