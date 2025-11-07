الاقتصاد

سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025 1/2
  • سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-07 02:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد إعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري عند 1.1550، عقب سلسلة من المكاسب المتواصلة التي تمكن خلالها الزوج من تصحيح جزء من الاتجاه الهابط الرئيسي على المدى القصير، بدعم من تحركاته بمحاذاة خط الميل الصاعد.

 

ورغم هذا التعافي النسبي ما تزال الضغوط السلبية قائمة بفعل استمرار التداول أسفل متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق مبالغ فيها من التشبع الشرائي، مما يرفع احتمالات عودة الضغوط البيعية ما لم ينجح السعر في اختراق واضح للمقاومة المذكورة.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا