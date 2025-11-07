- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 07-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-07 03:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل