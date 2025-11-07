الجامعة العربية توفد بعثة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، إيفاد بعثة إلى العراق للمشاركة في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، وذلك استجابة لدعوة المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات. وقالت الجامعة في بيان، إن البعثة ستكون برئاسة الأمين العام المساعد السفير الدكتور فائد مصطفى، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة من 5 جنسيات عربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح البيان أن المشاركة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية في الدول الأعضاء، وحرصها على دعم مسيرة الديمقراطية، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وضمان نزاهة العمليات الانتخابية.

وأضاف: «إن البعثة ستقوم بتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين ويوم الاقتراع وعد وفرز الأصوات، مع التأكد من التزامها بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة».

وأكد أن البعثة ستصدر بياناً تمهيدياً بعد انتهاء عملية المراقبة، يعقبه تقرير نهائي متضمناً الملاحظات التفصيلية والتوصيات ذات الصلة، على أن يتم رفعه إلى الجهات العراقية المختصة.

كما أعرب عن تطلع بعثة الجامعة لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة، تعكس إرادة الشعب العراقي الحرة، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.