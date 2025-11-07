مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن الحل السياسي الليبي - الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، تميم خلاف، في بيان صحفي، إن الوزير عبد العاطي استعرض خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا في الجزائر، الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشدداً على أن الحل يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، من دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم، موضحاً أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود العربية، ولاسيما من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي شدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية من دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

ودعا الوزير عبد العاطي إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية، تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد من دون الآخر، بما يضمن معالجة جذور الأزمة، وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها، مؤكداً أن مصر ستواصل التنسيق والتشاور الوثيق مع كل من الجزائر وتونس في إطار هذه الآلية الثلاثية، بما يسهم في دعم الأشقاء الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والازدهار.