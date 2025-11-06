العطا يتوعد بـ «تطهير» السودان ويتنبأ بانهيار “المليشيا “

توعد مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن ياسر العطا، يوم الثلاثاء، بتحقيق نصر حاسم على مليشيا الدعم السريع، متنبئاً بانهيارها الوشيك في ولايات كردفان وإقليم دارفور. جاء ذلك خلال اجتماع مع قادة القوة المشتركة في الخرطوم، عُقد على هامش اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع مع قادة القوة المشتركة في الخرطوم، عُقد على هامش اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وأضاف: “سيهربوا قريباً و” يعردوا” من كردفان ومن كل شبرٍ من أرضنا الحبيبة في دارفور”. ووصف العطا المعركة بأنها “حرب الكرامة”، معرباً عن ثقته بالنصر. وقال: “هذا ليس ببعيد المنال، وثقتنا وإيماننا في الله… كبيرة وعظيمة وبدون تردد، لأن الله دائماً ينصر الحق وينصر العدل”.

وأكد مساعد القائد العام على وحدة الصف بين القوات المختلفة، مشيداً بـ “الإرادة والعزيمة” التي تجمع “الجيش، والقوة المشتركة، وجهاز المخابرات، والدرّاعة (قوات درع السودان)، والمقاومة الشعبية بكل فصائلها”. واختتم العطا حديثه بالقول: “سنصل لأهداف الأمة السودانية قريباً بإذن الله، بتطهير بلادنا من هؤلاء الأوباش الجنجويد القتلة النهّابة”.

