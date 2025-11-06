ذياب بن محمد بن زايد يقوم بجولة في أجنحة معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في شنغهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - قام سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بجولة في عدد من أجنحة معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 في مدينة شنغهاي، في إطار مشاركة دولة الإمارات في هذه الدورة من المعرض بصفتها ضيف شرف.

واستهل سموّه جولته بزيارة جناح دولة الإمارات، حيث اطَّلع على أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تعكس رؤية الدولة في مجالات الابتكار، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتجارة المستدامة.

وزار سموّه جناح جمهورية الصين الشعبية وعدداً من أجنحة الدول والشركات المشاركة، منها إثيوبيا، وشركة موانئ دبي العالمية، وشركة كوسكو الصينية، وجناح دولة الإمارات للزراعة والأغذية، وجناح أدنوك، حيث تبادل سموّه الحديث مع عدد من ممثّلي هذه الجهات حول فرص التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أنَّ مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها ضيف شرف، في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025 تجسِّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتعكس حِرص القيادة الرشيدة على تعزيز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.

ولفت سموّه إلى أنَّ المعرض يمثِّل منصة عالمية مهمة لتعزيز الحوار والشراكات على مستوى الدول والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويُعَدُّ فرصة لعرض التجارب الوطنية والخاصة المتميزة في الابتكار والتجارة المستدامة والطاقة النظيفة.