شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة بازرعة الخيرية تطلق المخيم الطبي الثاني والعشرين لجراحة العيون في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن ـ خاص

في خطوة إنسانية تهدف إلى مكافحة أمراض العيون وتخفيف معاناة المرضى، وقعت مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية اتفاقية لتنفيذ "مخيم بازرعة الطبي الثاني والعشرين" المتخصص في عمليات العيون بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبحضور المدير التنفيذي لمؤسسة بازرعة التنموية الخيرية، الدكتور أكرم السقاف، تم إبرام الاتفاقية مع مستشفى البرج الاستشاري لطب وجراحة العيون.

ويهدف هذا المخيم إلى إجراء 500 عملية لإزالة المياه البيضاء و50 عملية لعلاج الحول، وذلك في إطار الجهود المشتركة لخدمة المرضى المحتاجين.

وقد وقّع على الاتفاقية كل من المهندس عمر الهدار، مدير مكتب مؤسسة بازرعة في عدن، والأستاذ محمود محمد يسلم بامقابل، المدير التنفيذي لمستشفى البرج الاستشاري.

وسيتولى مركز بازرعة الطبي، ممثلاً بمديرته التنفيذية الدكتورة أروى ناصر عقيل، مهام التنسيق والإشراف الفني على أنشطة المخيم.

ويأتي هذا المخيم كحلقة جديدة في سلسلة البرامج الطبية والإنسانية التي دأبت مؤسسة بازرعة على تنفيذها، بهدف توفير الرعاية الصحية المجانية وإجراء عمليات العيون للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.