روسيا  تدلي ببيان عن المعارك في جبهة بوكروفسك

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها تقدمت في بوكروفسك في منطقة دونتسك في شرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن قواتها تخوض معارك ضارية في محاولة لإخراج القوات الأوكرانية من المنطقة.
وتقول موسكو إن السيطرة على بوكروفسك، التي تصفها وسائل الإعلام الروسية بأنها "بوابة دونتسك"، سيمنحها القدرة على التقدم شمالا نحو أكبر منطقتي كراماتورسك وسلوفيانسك في دونتسك.
من جانبها، أقرت كييف بأن الوضع في بوكروفسك أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية، لكنها تقول إن قواتها لا تزال تقاتل هناك وتنفي أنها محاصرة. 

