توزيع 800 سلة غذائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم من قبل سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الملك سلمان يُقدم 800 سلة غذائية للنازحين في محلية أم درمان بالخرطوم

في خطوة إنسانية تضاف إلى سجل الجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تم توزيع 800 سلة غذائية على الأسر النازحة في محلية أم درمان بولاية الخرطوم في جمهورية السودان. وقد استفاد من هذه المساعدات الغذائية الضرورية عدد يتجاوز 5,700 شخص، ضمن مشروع مدد بجمهورية السودان للعامين 2025 و2026.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الرامية لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتحقيق الأمن الغذائي للمتضررين. يأتي ذلك كجزء من التزام المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز رفاهية النازحين والمتضررين.

مقالات ذات صلة

تعكس هذه الخطوة الإنسانية العميقة روح التضامن والتعاطف التي تمتلكها المملكة وحكومتها تجاه الشعوب المحتاجة، وتؤكد التزامها الدائم بتقديم الدعم والمساعدة في الظروف الصعبة.