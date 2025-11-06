عاجل.. رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: اعتمد مجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس، قراراً قدمت مسودته الولايات المتحدة الأميركية، بشطب اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة، وكذلك وزير خارجيته أسعد الشيباني.

كما جاء في نص القرار :"قرر مجلس الأمن - بموجب الفصل السابع من مـيثاق الأمم المتحدة - شطب أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة باسم أحمد حسين الشرع، وأنس حسن خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

وأشار إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التشديد على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.

ورحب القرار بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني؛ ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى التوقعات بأن تتخذ سوريا تدابير حازمة، للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم بغض النظر عن العرق أو الدين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، عدم الانتشار والقضاء على أي بقايا أسلحة كيميائية، تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، إقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويمتلكون زمامها.