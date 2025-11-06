رئيس وفد وزارة الداخلية يزور مقر الحماية المدنية الإيطالية بقيادة اللواء الفرج

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس الدفاع المدني السعودي يزور الحماية المدنية الإيطالية

قام رئيس الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي للحماية المدنية في إيطاليا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية. وكانت الزيارة بحضور مدير الحماية المدنية الإيطالية فابيو شيشيليانو.

خلال الزيارة، شارك وفد وزارة الداخلية السعودية في تمرين للحماية المدنية الإيطالية في مدينة نابولي، بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في مجالات الدفاع المدني وإدارة الأزمات.

مقالات ذات صلة

يأتي ذلك في إطار جهود السعودية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية، بهدف تعزيز الجاهزية وتعزيز القدرات في التعامل مع الكوارث والطوارئ.

هذه الزيارة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الدفاع المدني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.